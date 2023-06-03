Сегодня, 3 июня, состоится заключительный тур чемпионата России сезона-2022/23.
Все восемь матчей пройдут в одно и то же время. Начало – в 17:00 мск.
Чемпион и вылетевшие напрямую команды уже известны. Но еще предстоит определить серебряного и бронзового призеров, а также клубы, которые сыграют в стыках.
Россия. РПЛ. 30-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Факел (Воронеж)
3 июня, 17:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва)
3 июня, 17:00 мск
ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
3 июня, 17:00 мск
Локомотив (Москва) – Торпедо (Москва)
3 июня, 17:00 мск
3 июня, 17:00 мск
3 июня, 17:00 мск
Пари НН (Нижний Новгород) – Химки
3 июня, 17:00 мск
3 июня, 17:00 мск