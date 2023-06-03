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    • ⚽ 30-й тур РПЛ. ЦСКА примет «Ростов», «Спартак» сыграет с «Крыльями», «Зенит» – с «Факелом»

    ⚽ 30-й тур РПЛ. ЦСКА примет «Ростов», «Спартак» сыграет с «Крыльями», «Зенит» – с «Факелом»

    Сегодня, 3 июня, состоится заключительный тур чемпионата России сезона-2022/23.

    Все восемь матчей пройдут в одно и то же время. Начало – в 17:00 мск.

    Чемпион и вылетевшие напрямую команды уже известны. Но еще предстоит определить серебряного и бронзового призеров, а также клубы, которые сыграют в стыках.

    Россия. РПЛ. 30-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Факел (Воронеж)

    3 июня, 17:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва)

    3 июня, 17:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    3 июня, 17:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Торпедо (Москва)

    3 июня, 17:00 мск

    Ахмат (Грозный) – Краснодар

    3 июня, 17:00 мск

    Оренбург – Динамо (Москва)

    3 июня, 17:00 мск

    Пари НН (Нижний Новгород) – Химки

    3 июня, 17:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Сочи

    3 июня, 17:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.06.2023 13:31
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