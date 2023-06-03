Сегодня, 3 июня, состоится заключительный тур чемпионата России сезона-2022/23.

Все восемь матчей пройдут в одно и то же время. Начало – в 17:00 мск.

Чемпион и вылетевшие напрямую команды уже известны. Но еще предстоит определить серебряного и бронзового призеров, а также клубы, которые сыграют в стыках.

Россия. РПЛ. 30-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Факел (Воронеж)

3 июня, 17:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва)

3 июня, 17:00 мск

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

3 июня, 17:00 мск

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Локомотив (Москва) – Торпедо (Москва)

3 июня, 17:00 мск

Ахмат (Грозный) – Краснодар

3 июня, 17:00 мск

Оренбург – Динамо (Москва)

3 июня, 17:00 мск

Пари НН (Нижний Новгород) – Химки

3 июня, 17:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Сочи

3 июня, 17:00 мск

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