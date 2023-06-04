Накануне, 3 июня, состоялся заключительный тур чемпионата России сезона-2022/23.

Все восемь матчей прошли в одно и то же время. Начало – в 17:00 мск.

Серебряные медали достались ЦСКА, бронзовые – «Спартаку». В переходные матчи отправились «Факел» и «Пари НН».

Россия. РПЛ. 30-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Факел (Воронеж) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ерохин, 82.

Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гарре, 55.

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

3 июня, 17:00 мск

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Локомотив (Москва) – Торпедо (Москва) – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Тикнизян, 50; 2:0 – Пиняев, 57; 2:1 – Стефанович, 65; 3:1 – Изидор, 73.

Незабитый пенальти: Миранчук, 60 – нет.

Ахмат (Грозный) – Краснодар – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Кордоба, 67; 1:1 – Камилов, 70; 2:1 – Олейников, 78; 2:2 – Олусегун.

Оренбург – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мансилья, 6; 2:0 – Воробьев, 40; 3:0 – Вера, 75.

Пари НН (Нижний Новгород) – Химки – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Стоцкий, 34; 2:0 – Гоцук, 83.

Урал (Екатеринбург) – Сочи – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Егорычев, 89.

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