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Пари НН - Химки

03.06.2023, Суббота, 00:00 мск Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород Россия. Премьер-лига, 30 тур Пари НН - Химки
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Кубок (2022/2023), группа A
5 тур
22 ноября, вторник 17:30 Химки 1:1
(1:3)п		 Пари НН
2 тур
13 сентября, вторник 15:00 Пари НН 1:1
(5:3)п		 Химки
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
2 тур
24 июля, воскресенье 15:00 Химки 3:0 Пари НН
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
25 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Пари НН 0:0 Химки
6 тур
27 августа, пятница 18:30 Химки 1:1 Пари НН
Россия. Кубок (2020/2021), группа 5
3 тур
21 октября, среда 16:00 Пари НН 1:1
(9:10)п		 Химки
Россия. ФНЛ (2019/2020)
18 тур
19 октября, суббота 15:00 Пари НН 1:0 Химки
Россия. ФНЛ (2018/2019)
30 тур
7 апреля, воскресенье 15:00 Химки 0:2 Пари НН
12 тур
19 сентября, среда 19:00 Пари НН 1:1 Химки
Россия. ФНЛ (2017/2018)
22 тур
8 ноября, среда 19:00 Химки 0:2 Пари НН
4 тур
26 июля, среда 18:00 Пари НН 1:0 Химки
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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