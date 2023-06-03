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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Химки
Нижний Новгород - Химки: обзор матча 03 июня 2023
Нижний Новгород
03.06.2023, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Химки
34'
Д. Стоцкий
83'
К. Гоцук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Химки
90'
+3
Желтая карточка
И. Чежия
Замена
И. Юлдошев
️️️️
Д. Стоцкий
85'
ГОЛ! 2:0!
К. Гоцук
83'
Замена
А. Шарипов
️️️️
Н. Калинский
82'
81'
Желтая карточка
Д. Массуренко
80'
Замена
Д. Массуренко
️️️️
А. Руденко
Замена
В. Кротов
️️️️
Т. Сулейманов
70'
Замена
В. Яковлев
️️️️
Э. Севикян
70'
Желтая карточка
Д. Рыбчинский
67'
61'
Замена
С. Горшков
️️️️
И. Садыгов
61'
Замена
Д. Калин
️️️️
А. Черный
61'
Замена
Н. Главчич
️️️️
Л. Скворцов
Желтая карточка
К. Гоцук
54'
Замена
Я. Михайлов
️️️️
И. Жигулев
46'
46'
Замена
Л. Котев
️️️️
С. Мелентиевич
ГОЛ! 1:0!
Д. Стоцкий
Пас отдал
Н. Калинский
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
12
Жаниу Бикел
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Химки
1
Станислав Черчесов
ВР
3
Данила Калин
ЦЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
79
Сергей Горшков
ПЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
80
Лачезар Котев
ОП
35
Неманья Главчич
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
88
Данил Массуренко
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Нигматуллин
2
Александров
24
Гоцук
89
Стоцкий
22
Каккоев
8
Майга
10
Жигулев
78
Калинский
20
Рыбчинский
19
Севикян
99
Сулейманов
3-2-1-2-1
1
Митрюшкин
50
Лысцов
3
Чежия
27
Черный
2
Скворцов
5
Антич
12
Бикел
97
Магомедов
19
Руденко
7
Садыгов
89
Стоцкий
6
Юлдошев
6
Юлдошев
89
Стоцкий
99
Сулейманов
57
Кротов
57
Кротов
99
Сулейманов
78
Калинский
73
Шарипов
73
Шарипов
78
Калинский
10
Жигулев
5
Михайлов
5
Михайлов
10
Жигулев
19
Севикян
14
Яковлев
14
Яковлев
19
Севикян
27
Черный
3
Калин
3
Калин
27
Черный
7
Садыгов
79
Горшков
79
Горшков
7
Садыгов
5
Мелентиевич
80
Котев
80
Котев
5
Мелентиевич
2
Скворцов
35
Главчич
35
Главчич
2
Скворцов
19
Руденко
88
Массуренко
88
Массуренко
19
Руденко
Остались в запасе
Нижний Новгород
Химки
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
1
Станислав Черчесов
ВР
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
95
Момо Янсане
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Черчесов
ВР
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Нижний Новгород - Химки
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Алексей Воронцов
Дополнительные помощники:
VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Андрей Веретешкин
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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