«Реал» хочет купить лучшего бомбардира «Челси» в сезоне АПЛ

«Реал» намерен купить полузащитника «Челси» Кая Хавертца.

По информации Marca, возможный трансфер 23-летнего немца обсуждался на вчерашней встрече президента «Реала» Флорентино Переса и главного тренера Карло Анчелотти.

«Реал» пытался подписать Хаверца еще в 2020 году, но отказался от трансфера из-за финансовых проблем, связанных с пандемией.