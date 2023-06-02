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    • «Реал» хочет купить лучшего бомбардира «Челси» в сезоне АПЛ

    «Реал» хочет купить лучшего бомбардира «Челси» в сезоне АПЛ

    «Реал» намерен купить полузащитника «Челси» Кая Хавертца.

    По информации Marca, возможный трансфер 23-летнего немца обсуждался на вчерашней встрече президента «Реала» Флорентино Переса и главного тренера Карло Анчелотти.

    «Реал» пытался подписать Хаверца еще в 2020 году, но отказался от трансфера из-за финансовых проблем, связанных с пандемией.

    • Хаверц забил 7 голов в 35 матчах сезона АПЛ.
    • Он лучший бомбардир команды в чемпионате Англии.
    • Рыночная стоимость Хаверца – 60 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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    02.06.2023 12:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12534

      DeStar 21 час назад

      заголовок топ, это даже не нападающих, нахрен он нужен?

      0
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      Рейтинг: +1445

      Таврида 23 часа назад

      Лучший бомбардир с 7-ю мячами за сезон) И они еще борются за почетное звание " ̶д̶о̶м̶а̶ ̶в̶ы̶с̶о̶к̶о̶й̶ ̶к̶у̶л̶ь̶т̶у̶р̶ы̶ ̶б̶ы̶т̶а̶" чемпиона АПЛ)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12534

      DeStar 23 часа назад

      смешной заголовок, не нужен

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