«Реал» хочет купить лучшего бомбардира «Челси» в сезоне АПЛ

«Реал» намерен купить полузащитника «Челси» Кая Хавертца.
По информации Marca, возможный трансфер 23-летнего немца обсуждался на вчерашней встрече президента «Реала» Флорентино Переса и главного тренера Карло Анчелотти.
«Реал» пытался подписать Хаверца еще в 2020 году, но отказался от трансфера из-за финансовых проблем, связанных с пандемией.
- Хаверц забил 7 голов в 35 матчах сезона АПЛ.
- Он лучший бомбардир команды в чемпионате Англии.
- Рыночная стоимость Хаверца – 60 миллионов евро.
Источник: Marca