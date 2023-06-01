ЭСК РФС вынес вердикт по судейству в матче «Краснодар» – ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала спорные моменты матча 29-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

Итоговый счет – ничья 0:0.

Игру обслуживал Кирилл Левников.

ЭСК дала оценку удалению игрока «Краснодара» Вячеслава Литвинова на 56-й минуте.

«Судья правильно удалил Литвинова. Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против игрока команды ЦСКА Саши Зделара, большинство членов комиссии квалифицируют как серьезное нарушение правил игры, так как действия игрока «Краснодара» угрожали безопасности соперника, учитывая его высокую скорость вступления в единоборство за мяч, использование чрезмерной силы в высоком контакте открытыми шипами в область голени ноги соперника.

В связи с этим, большинство членов комиссии поддерживает решение судьи удалить с поля игрока команды «Краснодар» за серьезное нарушение правил игры», – говорится в объяснении ЭСК.

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