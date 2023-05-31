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    • Комментатор Андронов назвал человека, из-за которого отменили летний сбор сборной России

    Комментатор Андронов назвал человека, из-за которого отменили летний сбор сборной России

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов недоволен отменой учебно-тренировочного сбора национальной сборной России в июне.

    «Во-первых, я абсолютно не согласен. Сборная должна играть. С кем угодно – пусть и с Белоруссией. Иначе она умирает.

    Во-вторых, единственная причина всего этого – тренер-совместитель [Валерий Карпин]. Он устал, он хочет отдохнуть. Это понятно. Но это неправильно.

    В третьих, опять в самое удобное для футбола время года – в России он встаeт «на паузу».

    Боюсь даже предполагать, как будет выглядеть сборная и с кем она сыграет…

    Как верно подметил один бывший игрок сборной, если ставить задачу «никого не найти», то и не найдешь», – написал Андронов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Карпин в сборной с 2021 года.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    Сегодня, 10:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2774

      АЛЕКС 58 21 минуту назад

      А зарплату за сборную не устаёт получать!

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