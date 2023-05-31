Комментатор Андронов назвал человека, из-за которого отменили летний сбор сборной России

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов недоволен отменой учебно-тренировочного сбора национальной сборной России в июне.

«Во-первых, я абсолютно не согласен. Сборная должна играть. С кем угодно – пусть и с Белоруссией. Иначе она умирает.

Во-вторых, единственная причина всего этого – тренер-совместитель [Валерий Карпин]. Он устал, он хочет отдохнуть. Это понятно. Но это неправильно.

В третьих, опять в самое удобное для футбола время года – в России он встаeт «на паузу».

Боюсь даже предполагать, как будет выглядеть сборная и с кем она сыграет…

Как верно подметил один бывший игрок сборной, если ставить задачу «никого не найти», то и не найдешь», – написал Андронов.