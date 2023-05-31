Комментатор Андронов назвал человека, из-за которого отменили летний сбор сборной России

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов недоволен отменой учебно-тренировочного сбора национальной сборной России в июне.
«Во-первых, я абсолютно не согласен. Сборная должна играть. С кем угодно – пусть и с Белоруссией. Иначе она умирает.
Во-вторых, единственная причина всего этого – тренер-совместитель [Валерий Карпин]. Он устал, он хочет отдохнуть. Это понятно. Но это неправильно.
В третьих, опять в самое удобное для футбола время года – в России он встаeт «на паузу».
Боюсь даже предполагать, как будет выглядеть сборная и с кем она сыграет…
Как верно подметил один бывший игрок сборной, если ставить задачу «никого не найти», то и не найдешь», – написал Андронов.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Карпин в сборной с 2021 года.
Источник: телеграм-канал Алексея Андронова