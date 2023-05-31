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  • Комментатор Андронов назвал человека, из-за которого отменили летний сбор сборной России

Комментатор Андронов назвал человека, из-за которого отменили летний сбор сборной России

31 мая 2023, 10:31
8

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов недоволен отменой учебно-тренировочного сбора национальной сборной России в июне.

«Во-первых, я абсолютно не согласен. Сборная должна играть. С кем угодно – пусть и с Белоруссией. Иначе она умирает.

Во-вторых, единственная причина всего этого – тренер-совместитель [Валерий Карпин]. Он устал, он хочет отдохнуть. Это понятно. Но это неправильно.

В третьих, опять в самое удобное для футбола время года – в России он встаeт «на паузу».

Боюсь даже предполагать, как будет выглядеть сборная и с кем она сыграет…

Как верно подметил один бывший игрок сборной, если ставить задачу «никого не найти», то и не найдешь», – написал Андронов.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Карпин в сборной с 2021 года.

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Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (8)
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АЛЕКС 58
1685518602
А зарплату за сборную не устаёт получать!
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Artemka444
1685521490
Сразу бы сказали что сборная не нужна!!!
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DOCTOR PENALTY
1685522105
Бред Андронова, решил напомнить о себе. Боится, что о нём забыли.
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Таврида
1685522890
Сборная России отказалась от участия в Кубке CAFA — 2023. Так что сказочки "не нашли соперника" фтопку. Так что Андронов насчет Карпина абсолютно прав, при нем сборная деградирует.
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MaxRnD
1685523698
Вчера одного задрота цитировали, сегодня другого нашли. Паноптикум. Каким образом Карпин своим желанием или нежеланием может повлиять на международную обстановку и все её последствия ?
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BRO_football
1685562126
А я уж поначалу подумал, что Андронов такой смелый и имя Владимира Владимировича назовёт.
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