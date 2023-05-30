РФС объяснил отмену июньского сбора для сборной России

Российский футбольный союз рассказал о ближайших планах национальной сборной.

Учебно-тренировочный сбор в июне не состоится, в следующий раз команда соберется осенью.

«Такое решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в национальную команду наибольшее количество игроков.

Российский футбольный союз ведeт переговоры с рядом национальных федераций и имеет предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА.

График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не нарушать программу подготовки клубов к сезону-2023/24», – говорится в пресс-релизе РФС.