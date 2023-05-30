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    РФС объяснил отмену июньского сбора для сборной России

    Российский футбольный союз рассказал о ближайших планах национальной сборной.

    Учебно-тренировочный сбор в июне не состоится, в следующий раз команда соберется осенью.

    «Такое решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в национальную команду наибольшее количество игроков.

    Российский футбольный союз ведeт переговоры с рядом национальных федераций и имеет предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА.

    График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не нарушать программу подготовки клубов к сезону-2023/24», – говорится в пресс-релизе РФС.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1465

      Freyd 22 минуты назад

      Пора прекратить организовывать эти сборы,ничего полезного нету,только лищнии траты....Когда закончим с СВО,тогда и надо про сборы начать думать.

      1
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      Рейтинг: +11680

      alex1951 38 минут назад

      А,если еще короче,то ,когда ФИФА-ка с УЕФА-кой позовут,тогда можно и чесаться начать..))))

      2
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      Рейтинг: +12228

      BRO_football 1 час назад

      Если коротко и понятно, то нахрена нужны учебно-тренировочные сборы если у сборной России совсем нет матчей? Проще дать всем футболистам полноценный отдых, чтобы те съездили в отпуск на Мальдивы, Канары, Дубай или где там ещё богачи отдыхают?

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