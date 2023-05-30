РФС объяснил отмену июньского сбора для сборной России

Пора прекратить организовывать эти сборы,ничего полезного нету,только лищнии траты....Когда закончим с СВО,тогда и надо про сборы начать думать.
Российский футбольный союз рассказал о ближайших планах национальной сборной.
Учебно-тренировочный сбор в июне не состоится, в следующий раз команда соберется осенью.
«Такое решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в национальную команду наибольшее количество игроков.
Российский футбольный союз ведeт переговоры с рядом национальных федераций и имеет предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА.
График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не нарушать программу подготовки клубов к сезону-2023/24», – говорится в пресс-релизе РФС.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.