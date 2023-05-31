Бензема и Перес обсудили гигантское предложение французу из Саудовской Аравии

Нападающий «Реала» Карим Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По информации журналиста Альберто Перейро, француз встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом и рассказал, что в Саудовской Аравии ему предлагают контракт с зарплатой 100 миллионов евро чистыми в год.
Перес готов принять любое решение Бензема. Француз примет решение до воскресенья.
- Француз в «Реале» с 2009 года.
- В прошлом году Бензема получил «Золотой мяч».
- С «Реалом» игрок 5 раз взял Лигу чемпионов.
Источник: твиттер Альберто Перейро