Бензема и Перес обсудили гигантское предложение французу из Саудовской Аравии

Нападающий «Реала» Карим Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации журналиста Альберто Перейро, француз встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом и рассказал, что в Саудовской Аравии ему предлагают контракт с зарплатой 100 миллионов евро чистыми в год.

Перес готов принять любое решение Бензема. Француз примет решение до воскресенья.