Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Вообще жопа»: Быстров – об отмене июньского сбора для сборной России

    «Вообще жопа»: Быстров – об отмене июньского сбора для сборной России

    Владимир Быстров недоволен отменой учебно-тренировочного сбора национальной сборной России в июне.

    «Ну, плохо, мягко говоря, что сборная не сможет появиться на летнем сборе. А если говорить грубо – то вообще жопа.

    Уж очень вряд ли им это пойдет на пользу! И игроки не так сильно устали за этот сезон.

    Всe, спасибо за внимание! Добавить больше нечего, да и не очень хочется», – написал Быстров в своем телеграм-канале.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

    Новости по теме
    «Твой Володька»: Быстров поздравил Аршавина с днем рождения 2
    Быстров определил самый главный матч в истории «Краснодара» 2
    Быстров назвал самый лучший стадион, который он видел
    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:37
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +116

      vaisboston 23 минуты назад

      Накуй сборной УТС, если их отовсюду ПНХ..Уебэс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1181

      Александр52 43 минуты назад

      А как Быстрова пускают на телевидение за такую лексику, должна же быть хоть какая то культура.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17596

      Garrincha58 1 час назад

      какой смысл в этих сборах мы ещё не скоро а может никогда не будем играть под эгидой УЕФА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Ччаппай 1 час назад

      То ли ещё будет.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 