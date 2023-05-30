«Вообще жопа»: Быстров – об отмене июньского сбора для сборной России

Владимир Быстров недоволен отменой учебно-тренировочного сбора национальной сборной России в июне.
«Ну, плохо, мягко говоря, что сборная не сможет появиться на летнем сборе. А если говорить грубо – то вообще жопа.
Уж очень вряд ли им это пойдет на пользу! И игроки не так сильно устали за этот сезон.
Всe, спасибо за внимание! Добавить больше нечего, да и не очень хочется», – написал Быстров в своем телеграм-канале.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова