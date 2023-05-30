«Вообще жопа»: Быстров – об отмене июньского сбора для сборной России

Владимир Быстров недоволен отменой учебно-тренировочного сбора национальной сборной России в июне.

«Ну, плохо, мягко говоря, что сборная не сможет появиться на летнем сборе. А если говорить грубо – то вообще жопа.

Уж очень вряд ли им это пойдет на пользу! И игроки не так сильно устали за этот сезон.

Всe, спасибо за внимание! Добавить больше нечего, да и не очень хочется», – написал Быстров в своем телеграм-канале.