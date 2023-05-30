Холанд назвал лучшего тренера и самого умного футболиста в мире: это один человек

Нападающий «Ман Сити» Эрлинг Холанд похвалил главного тренера клуба Хосепа Гвардиолу.

«Гвардиола развивал меня на протяжении всего сезона.

Я просто обязан его слушать, потому что он лучший тренер и самый умный футболист, которого я когда-либо встречал. Почему бы мне не послушать его?» – сказал Холанд.

Холанд забил 36 голов в сезоне АПЛ. Это новый бомбардирский рекорд (предыдущий – 34).

Норвежца признали лучшим игроком АПЛ в сезоне-2022/23 и лучшим молодым футболистом.

«Сити» досрочно стал чемпионом Англии и претендует на требл.

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