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    • Холанд назвал лучшего тренера и самого умного футболиста в мире: это один человек

    Холанд назвал лучшего тренера и самого умного футболиста в мире: это один человек

    Нападающий «Ман Сити» Эрлинг Холанд похвалил главного тренера клуба Хосепа Гвардиолу.

    «Гвардиола развивал меня на протяжении всего сезона.

    Я просто обязан его слушать, потому что он лучший тренер и самый умный футболист, которого я когда-либо встречал. Почему бы мне не послушать его?» – сказал Холанд.

    • Холанд забил 36 голов в сезоне АПЛ. Это новый бомбардирский рекорд (предыдущий – 34).
    • Норвежца признали лучшим игроком АПЛ в сезоне-2022/23 и лучшим молодым футболистом.
    • «Сити» досрочно стал чемпионом Англии и претендует на требл.

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    Источник: Manchester Evening News

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17594

      Garrincha58 1 час назад

      почему бы мне не похвалить его? дайте ему тренировать скажем Лестер и он также бы вылетел в чемпионшип,а что касаемо как игрок он никогда не был особо выдающемся

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      Рейтинг: +18920

      ilichkadr > Garrincha58 1 час назад

      Будучи игроком Барселоны Гвардиола — шестикратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании, четырёхкратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Кубка европейских чемпионов, обладатель Кубка кубков и Суперкубка УЕФА.

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      Рейтинг: +14915

      Алексей З > ilichkadr 16 минут назад

      Обладатель трофеев не признак ума. Всех той Барсы перечислите.
      Неприкрытая лесть только и всего , даже читать противно.

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      Рейтинг: +1423

      Parham > ilichkadr 8 минут назад

      Понятно, это всё он один завоевал и за всех всё сделал!

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