Холанд назвал лучшего тренера и самого умного футболиста в мире: это один человек

Нападающий «Ман Сити» Эрлинг Холанд похвалил главного тренера клуба Хосепа Гвардиолу.

«Гвардиола развивал меня на протяжении всего сезона.

Я просто обязан его слушать, потому что он лучший тренер и самый умный футболист, которого я когда-либо встречал. Почему бы мне не послушать его?» – сказал Холанд.