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  • Холанд назвал лучшего тренера и самого умного футболиста в мире: это один человек

Холанд назвал лучшего тренера и самого умного футболиста в мире: это один человек

30 мая 2023, 09:54
6

Нападающий «Ман Сити» Эрлинг Холанд похвалил главного тренера клуба Хосепа Гвардиолу.

«Гвардиола развивал меня на протяжении всего сезона.

Я просто обязан его слушать, потому что он лучший тренер и самый умный футболист, которого я когда-либо встречал. Почему бы мне не послушать его?» – сказал Холанд.

  • Холанд забил 36 голов в сезоне АПЛ. Это новый бомбардирский рекорд (предыдущий – 34).
  • Норвежца признали лучшим игроком АПЛ в сезоне-2022/23 и лучшим молодым футболистом.
  • «Сити» досрочно стал чемпионом Англии и претендует на требл.

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Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Холанд Эрлинг Гвардиола Хосеп
Комментарии (6)
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Garrincha58
1685429957
почему бы мне не похвалить его? дайте ему тренировать скажем Лестер и он также бы вылетел в чемпионшип,а что касаемо как игрок он никогда не был особо выдающемся
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ArReal
1685439857
Тренировать Месси , Левандовски , Де брюйне и Холланда, а также Барселону , Баварию и Ман Сити, которые являются многолетними гегемонами в своем Чемпионате, -большого ума не надо! Не знаю что противнее - читать грубую лесть Холланда, или смотреть на его лицо!
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DOCTOR PENALTY
1685468276
Сдаётся мне, что кто-то из Зенита уже сказал это про Семака.
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