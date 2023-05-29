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    • «У Артема будет перевес, если померяются чем-то еще»: Губерниев – о желании Дзюбы и Овечкина «потолкаться»

    «У Артема будет перевес, если померяются чем-то еще»: Губерниев – о желании Дзюбы и Овечкина «потолкаться»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев с юмором отреагировал на заочный диалог Артема Дзюбы и Александра Овечкина.

    «А чего с ним толкаться? Он слабенький», – сказал Овечкин про Дзюбу перед дерби «Динамо» – «Локомотив» (2:4).

    «Овечкина я прощаю, с таким милым пузиком можно себе позволить. Но на самом деле он увидел, кто сильный, а кто – не очень. Саша, можем потолкаться, с удовольствием», – ответил Дзюба.

    – Если сравнивать Дзюбу и Овечкина, то про Артема мы знаем все, а про Овечкина, слава Богу, ничего.

    Про Дзюбу мы знаем вообще все. В его жизнь было произведено полное проникновение. А вот Овечкин знаменит другим.

    – Кто бы выиграл, если бы они все-таки потолкались?

    – В таком противостоянии у Дзюбы нет шансов. Овечкин же хоккеист. А вот если они померяются чем-то еще, то, может, и у Дзюбы будет перевес.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5219

      Питерский князь 1 час назад

      Губерниев уже у всех отсосал, всё знает.
      :)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +701

      Октавиус 1 час назад

      почему Губер думает про член Дзюбы?? Другое же обсуждали, Дима!

      0
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