«У Артема будет перевес, если померяются чем-то еще»: Губерниев – о желании Дзюбы и Овечкина «потолкаться»

Губерниев уже у всех отсосал, всё знает.
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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев с юмором отреагировал на заочный диалог Артема Дзюбы и Александра Овечкина.
«А чего с ним толкаться? Он слабенький», – сказал Овечкин про Дзюбу перед дерби «Динамо» – «Локомотив» (2:4).
«Овечкина я прощаю, с таким милым пузиком можно себе позволить. Но на самом деле он увидел, кто сильный, а кто – не очень. Саша, можем потолкаться, с удовольствием», – ответил Дзюба.
– Если сравнивать Дзюбу и Овечкина, то про Артема мы знаем все, а про Овечкина, слава Богу, ничего.
Про Дзюбу мы знаем вообще все. В его жизнь было произведено полное проникновение. А вот Овечкин знаменит другим.
– Кто бы выиграл, если бы они все-таки потолкались?
– В таком противостоянии у Дзюбы нет шансов. Овечкин же хоккеист. А вот если они померяются чем-то еще, то, может, и у Дзюбы будет перевес.
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