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    • Агент назвал футболиста, которым вдохновляется Малком: «Они друзья»

    Агент назвал футболиста, которым вдохновляется Малком: «Они друзья»

    Агент Луис Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, прокомментировал вызов футболиста в сборную Бразилии.

    «Малком очень рад вызову в сборную Бразилии. Тогда он не сможет сыграть за сборную России? Я не спрашивал его о том, хотел бы ли он сыграть за сборную России в будущем.

    В сборной Бразилии Малком вдохновляется Неймаром. Они друзья», – сказал Гарсия.

    • В июне бразильцы сыграют с Гвинеей и Сенегалом (20 июня).
    • Малком с 23 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
    • Игрок уже в отпуске в Бразилии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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