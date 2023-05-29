Агент назвал футболиста, которым вдохновляется Малком: «Они друзья»

Агент Луис Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, прокомментировал вызов футболиста в сборную Бразилии.

«Малком очень рад вызову в сборную Бразилии. Тогда он не сможет сыграть за сборную России? Я не спрашивал его о том, хотел бы ли он сыграть за сборную России в будущем.

В сборной Бразилии Малком вдохновляется Неймаром. Они друзья», – сказал Гарсия.