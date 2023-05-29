Смолов оценил возможный приход Николича в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов не против, чтобы команду возглавил Марко Николич.

– Команду ждет новый главный тренер. По многочисленным сообщениям СМИ, один из кандидатов – Николич. Ты работал с ним в «Локомотиве». Были бы рады если бы он возглавил команду?

– Да, конечно. Марко – классный специалист и человек. Пока еще официально не объявили, поэтому будем ждать. Хотел бы отдать должное Павлу Алексеевичу Алпатову. Мы действительно его поддерживаем. По моим ощущениям, все-таки три месяца, начиная с зимних сборов, команда катилась вниз по наклонной, а сейчас ему за такой короткий период удалось всех встряхнуть.