Смолов оценил возможный приход Николича в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов не против, чтобы команду возглавил Марко Николич.
– Команду ждет новый главный тренер. По многочисленным сообщениям СМИ, один из кандидатов – Николич. Ты работал с ним в «Локомотиве». Были бы рады если бы он возглавил команду?
– Да, конечно. Марко – классный специалист и человек. Пока еще официально не объявили, поэтому будем ждать. Хотел бы отдать должное Павлу Алексеевичу Алпатову. Мы действительно его поддерживаем. По моим ощущениям, все-таки три месяца, начиная с зимних сборов, команда катилась вниз по наклонной, а сейчас ему за такой короткий период удалось всех встряхнуть.
- Николич без работы с 2021 года, когда покинул «Локомотив».
- 2 недели назад «Динамо» уволило Славишу Йокановича.
- «Динамо» обещало назначить нового тренера по окончании сезона.
Источник: «Спорт-Экспресс»