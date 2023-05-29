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    Смолов оценил возможный приход Николича в «Динамо»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов не против, чтобы команду возглавил Марко Николич.

    – Команду ждет новый главный тренер. По многочисленным сообщениям СМИ, один из кандидатов – Николич. Ты работал с ним в «Локомотиве». Были бы рады если бы он возглавил команду?

    – Да, конечно. Марко – классный специалист и человек. Пока еще официально не объявили, поэтому будем ждать. Хотел бы отдать должное Павлу Алексеевичу Алпатову. Мы действительно его поддерживаем. По моим ощущениям, все-таки три месяца, начиная с зимних сборов, команда катилась вниз по наклонной, а сейчас ему за такой короткий период удалось всех встряхнуть.

    • Николич без работы с 2021 года, когда покинул «Локомотив».
    • 2 недели назад «Динамо» уволило Славишу Йокановича.
    • «Динамо» обещало назначить нового тренера по окончании сезона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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