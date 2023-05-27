«Лутон» впервые в истории вышел в АПЛ

«Лутон» в финале Чемпионшипа за третью путевку в АПЛ победил «Ковентри». Основное время завершилось со счетом 1:1, в дополнительное голов не было.
В серии пенальти «Лутон» победил со счетом 6:5, промах в ней был только один – у игрока «Ковентри» последним ударом.
- «Лутон» с домашним стадионом в 10 тысяч зрителей впервые вышел в АПЛ.
- Команда стала 1-й в истории, которая проделала путь от Национальной конференции (5-й по силе дивизион) до АПЛ.
- На это у «Лутона» ушло 9 лет. Весь этот путь с командой прошел только один игрок – Пелли-Раддок Мпанзу.
Источник: «Бомбардир»