«Лутон» впервые в истории вышел в АПЛ

«Лутон» в финале Чемпионшипа за третью путевку в АПЛ победил «Ковентри». Основное время завершилось со счетом 1:1, в дополнительное голов не было.

В серии пенальти «Лутон» победил со счетом 6:5, промах в ней был только один – у игрока «Ковентри» последним ударом.