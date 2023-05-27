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    «Лутон» впервые в истории вышел в АПЛ

    «Лутон» в финале Чемпионшипа за третью путевку в АПЛ победил «Ковентри». Основное время завершилось со счетом 1:1, в дополнительное голов не было.

    В серии пенальти «Лутон» победил со счетом 6:5, промах в ней был только один – у игрока «Ковентри» последним ударом.

    • «Лутон» с домашним стадионом в 10 тысяч зрителей впервые вышел в АПЛ.
    • Команда стала 1-й в истории, которая проделала путь от Национальной конференции (5-й по силе дивизион) до АПЛ.
    • На это у «Лутона» ушло 9 лет. Весь этот путь с командой прошел только один игрок – Пелли-Раддок Мпанзу.

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.05.2023 21:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +95

      vaisboston 57 минут назад

      Команда стала 1-й в истории, которая проделала путь от Национальной конференции (5-й по силе дивизион) до АПЛ.=====
      Уже вошли в историю.

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      Рейтинг: +1005

      7:1 3 часа назад

      такие новости приятны. кстати, помните про лестер, когда они вышли, какой-то фанат поставил баксов 5 или около того, мелочь, в общем, что они станут чемпионами апл, а потом, под конец сезона, за ним бегал букмекер и просил выкупить ставку обратно за половину потенциального выигрыша. но тот, вроде, не поддался, довёл до конца и срубил дохрена, может миллион, не помню даже примерно, но с тех пор английские букмекеры стали ограничивать возможные выигрыши.

      я к тому, что в англии эту сказку, которая произошла на самом деле, знают примерно все, поэтому вангую, что теперь дохрена народу будет грузить бабло на этот лутон, типа, а что, а вдруг. как в рекламе сеалекса.

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      Рейтинг: +2410

      SarJr > SarJr 2 часа назад

      читал историю ровно наоборот: какой то чел N лет грузил на победу лестера в чемпионате просто по приколу, а именно в чемпионский сезон решил перестать это делать)))

      лутон скорее напоминает карьеру в ФМ, где ты берешь команду из последней лиги и через 5-7 лет делаешь ее чемпионом)))

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      Рейтинг: +120

      BoevStas1 3 часа назад

      Поздравления им!!!но боюсь им придётся вернуться назад,а так праздник и веселье,маленькому городку и всему графству!!!

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      Рейтинг: +95

      vaisboston 3 часа назад

      Красавеллы !

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