Егорычев рассказал, кому посвятил ассистентский хет-трик против «Химок»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев прокомментировал свой ассистентский хет-трик в матче 29-го тура РПЛ против «Химок» (3:0).

«Качественный матч, контролировали игру, создавали моменты. Могли забить еще, если вспомним момент Саши Юшина, где он отдал мяч на Эрика Бикфалви. Также качественно оборонялись, были единым целым.

Сегодня у моей мамы день рождения, ей исполняется 60 лет. Может быть, это именно для нее все эти голевые передачи. Здорово!» – сказал Егорычев.