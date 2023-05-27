Егорычев рассказал, кому посвятил ассистентский хет-трик против «Химок»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев прокомментировал свой ассистентский хет-трик в матче 29-го тура РПЛ против «Химок» (3:0).
«Качественный матч, контролировали игру, создавали моменты. Могли забить еще, если вспомним момент Саши Юшина, где он отдал мяч на Эрика Бикфалви. Также качественно оборонялись, были единым целым.
Сегодня у моей мамы день рождения, ей исполняется 60 лет. Может быть, это именно для нее все эти голевые передачи. Здорово!» – сказал Егорычев.
- Егорычев – 1-й игрок «Урала», отдавший 3 голевые передачи в матче РПЛ, с момента возвращения команды в высший дивизион в сезоне-2013/14.
- До сегодняшнего дня в этом сезоне РПЛ ассистентский хет-трик делал только Артем Дзюба против «Оренбурга» в апреле.
- У Егорычева в матче с «Химками» столько же результативных пасов, сколько было в предыдущих 125 играх чемпионата России.
Источник: «Матч ТВ»