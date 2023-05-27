АПЛ определила лучшего игрока сезона-2022/23

Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в этом сезоне.
Он выиграл голосование, которое проводилось среди 20 капитанов команд АПЛ и экспертов.
Норвежский нападающий опередил Кевина Де Брюйне («Манчестер Сити»), Гарри Кейна («Тоттенхэм»), Мартина Эдегора, Букайо Сака (оба – «Арсенал»), Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед») и Кирана Триппьера («Ньюкасл»).
- Холанд забил 36 голов в сезоне АПЛ.
- Это новый бомбардирский рекорд (предыдущий – 34).
- «Сити» досрочно стал чемпионом Англии и претендует на требл.
Источник: сайт АПЛ