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    АПЛ определила лучшего игрока сезона-2022/23

    Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в этом сезоне.

    Он выиграл голосование, которое проводилось среди 20 капитанов команд АПЛ и экспертов.

    Норвежский нападающий опередил Кевина Де Брюйне («Манчестер Сити»), Гарри Кейна («Тоттенхэм»), Мартина Эдегора, Букайо Сака (оба – «Арсенал»), Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед») и Кирана Триппьера («Ньюкасл»).

    • Холанд забил 36 голов в сезоне АПЛ.
    • Это новый бомбардирский рекорд (предыдущий – 34).
    • «Сити» досрочно стал чемпионом Англии и претендует на требл.

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    Источник: сайт АПЛ

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