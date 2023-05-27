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    Символическая сборная сезона АПЛ от Goal

    Goal представил собственную версию символической сборной АПЛ по итогам сезона-2022/23.

    В нее вошли футболисты «Манчестер Сити», «Арсенала», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед».

    Вратарь: Ник Поп («Ньюкасл»);

    Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Вильям Салиба («Арсенал»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Натан Аке («Манчестер Сити»);

    Полузащитники: Мартин Эдегор («Арсенал»), Родри, Кевин Де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»);

    Нападающие: Букайо Сака («Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

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    Источник: Goal

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