Символическая сборная сезона АПЛ от Goal

Goal представил собственную версию символической сборной АПЛ по итогам сезона-2022/23.

В нее вошли футболисты «Манчестер Сити», «Арсенала», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед».

Вратарь: Ник Поп («Ньюкасл»);

Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Вильям Салиба («Арсенал»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Натан Аке («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Мартин Эдегор («Арсенал»), Родри, Кевин Де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»);

Нападающие: Букайо Сака («Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).