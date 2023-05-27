«ПСЖ» в продвинутых переговорах с Асенсио

«Реал» не будет продлевать контракт с полузащитником Марко Асенсио. Он покинет клуб летом.
В продвинутых переговорах с Асенсио находится «ПСЖ». Парижане пытались купить игрока зимой, но тогда «Реал» отказал. Теперь футболист уйдет бесплатно.
Асенсио также интересен «Астон Вилле», «Ювентусу» и «Милану», но для него предложение из Парижа самое предпочтительное.
- Игрок в «Реале» с 2015 года.
- За это время он с командой 3 раза взял Лигу чемпионов.
- До прихода в «Реал» Асенсио играл в «Мальорке» у Валерия Карпина.
Источник: ESPN