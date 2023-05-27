«ПСЖ» в продвинутых переговорах с Асенсио

«Реал» не будет продлевать контракт с полузащитником Марко Асенсио. Он покинет клуб летом.

В продвинутых переговорах с Асенсио находится «ПСЖ». Парижане пытались купить игрока зимой, но тогда «Реал» отказал. Теперь футболист уйдет бесплатно.

Асенсио также интересен «Астон Вилле», «Ювентусу» и «Милану», но для него предложение из Парижа самое предпочтительное.