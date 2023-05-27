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    «ПСЖ» в продвинутых переговорах с Асенсио

    «Реал» не будет продлевать контракт с полузащитником Марко Асенсио. Он покинет клуб летом.

    В продвинутых переговорах с Асенсио находится «ПСЖ». Парижане пытались купить игрока зимой, но тогда «Реал» отказал. Теперь футболист уйдет бесплатно.

    Асенсио также интересен «Астон Вилле», «Ювентусу» и «Милану», но для него предложение из Парижа самое предпочтительное.

    • Игрок в «Реале» с 2015 года.
    • За это время он с командой 3 раза взял Лигу чемпионов.
    • До прихода в «Реал» Асенсио играл в «Мальорке» у Валерия Карпина.

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    Источник: ESPN

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