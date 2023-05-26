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    Торпедовец Енин пригласил Глушакова и Промеса в баню

    Полузащитник «Торпедо» Иван Енин пригласил игроков РПЛ в баню.

    – Даниил Глебов из «Ростова» приглашал вас в баню. Удалось ли сходить?

    – Нет, мы договорились после сезона.

    – Уже запланировали место?

    – Скорее всего, в Подольске, там есть одна хорошая баня. Посмотрим.

    – Любите вообще ходить в баню?

    – Не фанат, но сходить могу.

    – Кто-то из футболистов, может быть, тоже приглашал вас или были случаи в качестве извинений...

    – В качестве извинений нет, но с командой частенько ходили, почти после каждой игры восстановительная была в бане, мы ходили командой.

    – Дениса Глушакова можно позвать, мне кажется, он не против будет.

    – Как вариант, да. Составит компанию. Пусть все приходят.

    – Квинси Промеса можно, он вроде тоже недавно выкладывал фото из бани.

    – Все любят баню, пусть все приезжают, хорошая баня.

    • Глушакова в 2018 году в бане с посторонними девушками встретила уже бывшая жена.
    • Промес в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • «Торпедо» уже вылетело в Первую лигу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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