Торпедовец Енин пригласил Глушакова и Промеса в баню

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин пригласил игроков РПЛ в баню.

– Даниил Глебов из «Ростова» приглашал вас в баню. Удалось ли сходить?

– Нет, мы договорились после сезона.

– Уже запланировали место?

– Скорее всего, в Подольске, там есть одна хорошая баня. Посмотрим.

– Любите вообще ходить в баню?

– Не фанат, но сходить могу.

– Кто-то из футболистов, может быть, тоже приглашал вас или были случаи в качестве извинений...

– В качестве извинений нет, но с командой частенько ходили, почти после каждой игры восстановительная была в бане, мы ходили командой.

– Дениса Глушакова можно позвать, мне кажется, он не против будет.

– Как вариант, да. Составит компанию. Пусть все приходят.

– Квинси Промеса можно, он вроде тоже недавно выкладывал фото из бани.

– Все любят баню, пусть все приезжают, хорошая баня.