Торпедовец Енин пригласил Глушакова и Промеса в баню

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин пригласил игроков РПЛ в баню.
– Даниил Глебов из «Ростова» приглашал вас в баню. Удалось ли сходить?
– Нет, мы договорились после сезона.
– Уже запланировали место?
– Скорее всего, в Подольске, там есть одна хорошая баня. Посмотрим.
– Любите вообще ходить в баню?
– Не фанат, но сходить могу.
– Кто-то из футболистов, может быть, тоже приглашал вас или были случаи в качестве извинений...
– В качестве извинений нет, но с командой частенько ходили, почти после каждой игры восстановительная была в бане, мы ходили командой.
– Дениса Глушакова можно позвать, мне кажется, он не против будет.
– Как вариант, да. Составит компанию. Пусть все приходят.
– Квинси Промеса можно, он вроде тоже недавно выкладывал фото из бани.
– Все любят баню, пусть все приезжают, хорошая баня.
- Глушакова в 2018 году в бане с посторонними девушками встретила уже бывшая жена.
- Промес в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
- «Торпедо» уже вылетело в Первую лигу.