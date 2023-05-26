В «Торпедо» рассказали о несостоявшихся назначениях Зырянова и Калешина

В 2022 году главным тренером «Торпедо» мог стать Константин Зырянов или Евгений Калешин.

Член совета директоров московского клуба Анатолий Ходоровский заявил, что предлагал обе кандидатуры, но не получил поддержки.

«(После ухода Бородюка) я предложил Калешина и Зырянова. Как по мне, второй – идеальный кандидат для «Торпедо» в той ситуации.

Телефон Зырянова мне дали, я был готов начать переговоры. Но меня не поддержал не только Илья Геркус, но и остальные члены совета директоров», – сказал Ходоровский.