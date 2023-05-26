Ловчев назвал единственного футболиста «Ростова», способного заинтересовать топ-клубы РПЛ

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев порассуждал о спаде «Ростова» в концовке сезона-2022/23.

По его мнению, донская команда не смогла ровно пройти весь чемпионат из-за уровня игроков.

Исключением Ловчев назвал полузащитника Данила Глебова, на которого претендует «Спартак».

– «Ростов» потерпел три поражения подряд и скатился на четвeртое место. Чем можно объяснить такой провал?

– Когда чемпионат вышел на финишную прямую и потребовалось демонстрировать максимум, стало окончательно понятно, что в команде собраны достаточно средние исполнители.

В тех же ЦСКА и «Спартаке» имеются классные футболисты, которые сейчас тянут их. У красно-белых на первый план, например, вышли Промес, Соболев, Бальде – качественные исполнители по меркам РПЛ, купленные за немалые деньги.

– Есть ли в спаде вина Валерия Карпина?

– А его в чeм винить? Напротив, ему следует сказать спасибо, ведь он даже с таким коллективом сумел прыгнуть выше головы и до конца вeл борьбу за медали. Он выжал из подопечных всe что только можно и грамотно пользовался ошибками конкурентов.

Но в концовке, когда необходимо было добавить, жeлто-синие просто опустились на свой уровень. Они не способны стать чемпионами. Карпин же благодаря своему уровню мастерства поднял «Ростов» в топ-5.

– Не кажется ли вам странным, что при нeм команда зачастую проваливает весеннюю часть чемпионата?

– Нет. У них просто нет денег. Чтобы выйти на качественно новый уровень, необходимы серьeзные траты. Клуб сделал ставку на выращивание футболистов и их последующую продажу в более сильные коллективы.

Сейчас у них на первый план вышел Николай Комличенко. А он ведь не пригодился ни родному «Краснодару», ни «Динамо». Зато Карпин в «Ростове» вывел его на новый уровень. Но это не означает, что Николай завтра заиграет в ЦСКА или «Спартаке».

Единственный футболист из состава «Ростова», который может привлечь внимание грандов, – Данил Глебов. И неслучайно пошли слухи, что его хотят приобрести красно-белые. Все остальные – средние игроки, которые, по большому счeту, никого не интересуют.