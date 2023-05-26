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В «Торпедо» рассказали, какую зарплату требовал Дзюба

26 мая 2023, 14:42
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Член совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский заявил, что зимнее подписание Артема Дзюбы было невозможным по финансовым причинам.

– Дзюба – кандидатура Геркуса. Как вы узнали, что такой вариант возможен?

– Смотрите, каждую неделю совету директоров предоставляли такую вот табличку (показывает бумаги). Здесь – зарплаты, здесь – дополнительные расходы.

Такую информацию нам предоставлял Илья Леонидович. Нам нужен был нападающий, это было очевидно, Артем был свободен в тот момент.

Но, как вы понимаете, возможности нашего бюджета не безграничны. Напомню, что и в последнее окно мы взяли восемь игроков.

– За трансфер Артема надо было платить?

– Да, как сказал его представитель, некий господин Гольдман, что какие-то тупые люди в количестве двух человек, а один из них был я, зарубили трансфер недорогого, мотивированного нападающего без агентских выплат.

Хотите, покажу цифры? Это получено от Ильи Леонидовича (снова показывает таблицу): 6,7 миллиона рублей в месяц – зарплата, 7 миллионов – агентские выплаты. Это еще по тому курсу.

Не знаю, какая у него зарплата в «Локомотиве» сейчас, но в «Торпедо» нам предлагали подписать Артема на таких условиях. У нас в команде ни у одного футболиста нет зарплаты в 6,7 миллиона.

– Как эти 7 миллионов агентских были вами истолкованы?

– Я не следователь, поэтому воздержусь от каких-то оценок. Но, понимаете, мы просто не могли подписать игрока за такие деньги.

Знаю, что Гольдман пытался неформально выйти на меня, потом – на Талалаева, чтобы что-то решить кулуарно, напрямую. Дальше – бог ему судья.

У меня есть свое подтверждение, а Андрею Викторовичу я верю. В итоге у нас пришел Стефанович, который забил четыре мяча. И это был как раз трансфер, одобренный всеми.

– С Гольдманом вы не встречались, а с самим Дзюбой было желание?

– Еще раз: при чем тут Гольдман? Не знаю, кто это такой. Это человек, который ходил и рассказывал какие-то басни. Что касается Артема, то лично я не общался. У нас четкая иерархия.

Председатель совета директоров, в моем понимании, не должен звонить футболисту. В теории он может позвонить владельцу другого клуба и о чем-то на глобальном уровне поговорить.

Но с игроком, об условиях... у нас такого быть не может. Для этого есть руководитель клуба. Но итог получился не очень хороший.

  • В итоге в феврале Дзюба перешел в «Локомотив».
  • Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
  • Накануне клуб продлил контракт с форвардом по схеме «1+1».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Торпедо Дзюба Артем
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Skull_Boy
1685102145
Короче все тут ясно вы пиз....лы
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