«Барселона» хочет, чтобы «Зенит» продал Малкома

«Барселона» ожидает, что «Зенит» в ближайшее время продаст Малкома.
В каталанском клубе надеются, что петербуржцы расстанутся с бразильцем в летнее трансферное окно.
В случае, если «Зенит» продаст игрока дороже 40 миллионов, «Барса» получит часть от прибыли. Это было прописано в договоре, когда Малком переходил в российскую команду.
- «Зенит» подписал Малкома у «Барселоны» в 2019 году за 40 млн евро.
- Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «ПСЖ», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».
Источник: «Бомбардир»