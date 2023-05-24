«Барселона» хочет, чтобы «Зенит» продал Малкома

«Барселона» ожидает, что «Зенит» в ближайшее время продаст Малкома.

В каталанском клубе надеются, что петербуржцы расстанутся с бразильцем в летнее трансферное окно.

В случае, если «Зенит» продаст игрока дороже 40 миллионов, «Барса» получит часть от прибыли. Это было прописано в договоре, когда Малком переходил в российскую команду.