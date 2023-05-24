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    «Барселона» хочет, чтобы «Зенит» продал Малкома

    «Барселона» ожидает, что «Зенит» в ближайшее время продаст Малкома.

    В каталанском клубе надеются, что петербуржцы расстанутся с бразильцем в летнее трансферное окно.

    В случае, если «Зенит» продаст игрока дороже 40 миллионов, «Барса» получит часть от прибыли. Это было прописано в договоре, когда Малком переходил в российскую команду.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.05.2023 23:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +961

      7:1 16 минут назад

      а зенит, тем временем, желает, чтобы коринтианс продал юри алберто. 50% прав на которого до сих пор принадлежат нам. 22 года, 18 лямов уже стоит, в бразилиях уж точно не задержится, как вы понимаете. десяточка минимум капнет. гы-гы, тарасофка!

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      Рейтинг: +3769

      ФК Пупсик 17 минут назад

      А за его лечение они ничего не должны?

      Срам барселоне!!!

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      Рейтинг: +961

      7:1 21 минуту назад

      в принципе, если так посудить, барса должна заёрзать, чтобы получить свою копеечку. ну а кто откажется от нескольких лишних лямов. надеюсь, переговоры будут вестись через них, т.к. они не меньше нашего заинтересованы., и с какой-нить псжой договорятся. и чем дороже - тем лучше для нас обоих. но самое главное - чтобы в тарасятнике подгорело, когда объявят сумму!

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      Рейтинг: +961

      7:1 1 час назад

      так помогите, х*ле. все свои котолонские связи подключите, на псжoпу выйдете или арсенал. зениту сейчас сложно продать напрямую, а вот ты можете поспособствовать. только торги предлагаю начинать вести от 50 лямов, чтобы в тарасофке полыхнуло!

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      Рейтинг: +4520

      Spirit_78 > 7:1 55 минут назад

      Я много раз тарасовским неадекватам объяснял, что Халка продали гораздо дороже, чем покупали по номиналу, а уж тем более по разнице в курсах валют (в 15-м году курс валют подскочил примерно в 2 раза). Всё равно они в своих высерах до сих пор упрекают Зенит в том, что за огромные бабки Халка покупали))
      Здесь то же самое будет.

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      Рейтинг: +961

      7:1 > Spirit_78 29 минут назад

      ну тут и без сложных калькуляторов понятно, что зенит продал халка, витселя и гарая дороже, чем купил. без курсов, просто в долларах (или евро). в рублях страшно представить. но визгуняки из тарасофки всё равно будут истерить. и про малкома тоже. вот же гниды)

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      Рейтинг: +4249

      ziborock > 7:1 23 минуты назад

      За 40 лямов взяли, выплатили зарплату 30+ лямов + различные премиальные. да еще и казну Российскую обворовали на 15% от зарплаты Малкома в Зените, дав ему гражданство!!! Если бы не Газпром с неиссякаемыми богатствами недров нашей земли, по миру уже пошли бы!

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      Рейтинг: +4249

      ziborock > 7:1 18 минут назад

      За 60 купили, за 56 продали! В каком месте по странной Питерской математике выгода?! И опять же, а сколько зарплаты и премиальных выплатили?! Я понимаю Жо Гинер за 2 взял а за 24 продал!!!

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      Рейтинг: +961

      7:1 > ziborock 10 минут назад

      визгуняка, давай по пунктам. зарплату всегда тянут спонсоры. хоть мегафон, хоть пятёрочка, хоть кто угодно ещё. вы просто в своей позорной тарасофке тупые, понимаю, поэтому этот пункт мы пропустим (хотя уточню, что зарплаты хрячья тоже тянут спонсоры).

      в каком месте мы купили халка за 60, расскажи, аж интересно стало. за 40 брали. даже просто приведи цитату хоть из какого-нибудь источника, где указано 60. и что халк нам в итоге принёс 100 - это ты не учитываешь. просто тупо не знаешь, что такое медиаправа. зато знаешь, как классно быть клоуном.

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