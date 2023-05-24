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    • Соболев провоцировал Рошу еще до удаления: он хватал себя за пах в центре поля

    Соболев провоцировал Рошу еще до удаления: он хватал себя за пах в центре поля

    В распоряжении «Р-Спорт» появились кадры, на которых нападающий «Спартака» Александр Соболев провоцировал защитника ЦСКА Виллиана Рошу еще до момента с удалением в матче 28-го тура РПЛ.

    • На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
    • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
    • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

    Соболев демонстративно хватал себя за пах в центре поля на 56-й минуте. Этот момент попал на техническую камеру стадиона.

    Роша после жеста Соболева указывал арбитрам на то, что соперник ведет себя неспортивно. Спустя десять минут Соболев повторил жест в штрафной площади ЦСКА.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2406

      ПалкоВводецъ (returned) 12 минут назад

      Ну до чего же гнусный и тупой игрочишка. Впрочем каков поп, такой и приход! Стыдно за срам так! Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1406

      кaстрюлька 1 час назад

      Дельфин не виноват, у него просто ма.ндавохи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      cska1948 2 часа назад

      В программе "Правила игры" этот эпизод показан камерой из-за ворот ЦСКА. Там всё это видно более отчётливо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17551

      Garrincha58 2 часа назад

      может у него там чесалось и он не мог терпеть

      0
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      Рейтинг: +37

      Marshall1956 3 часа назад

      спермак как всегда позорит россию.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13842

      R_a_i_n > Marshall1956 3 часа назад

      Сплюнь спермак, не мучай себя.

      1
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      Рейтинг: +37

      Marshall1956 > R_a_i_n 3 часа назад

      так это ж спартаковские традиции,воспитанник спартака не даст солгать.видео все видели ахахах

      1
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      Рейтинг: +13842

      R_a_i_n > Marshall1956 2 часа назад

      На видео все видели игрока другой команды. К сожалению Зюба был в нашей команде, есть такая страница.

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      Рейтинг: +101

      E5 3 часа назад

      уля ля дельфину уже ни чего не поможет

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