Соболев провоцировал Рошу еще до удаления: он хватал себя за пах в центре поля

Ну до чего же гнусный и тупой игрочишка. Впрочем каков поп, такой и приход! Стыдно за срам так! Гыгыгы
В распоряжении «Р-Спорт» появились кадры, на которых нападающий «Спартака» Александр Соболев провоцировал защитника ЦСКА Виллиана Рошу еще до момента с удалением в матче 28-го тура РПЛ.
- На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
- Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
- Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
Соболев демонстративно хватал себя за пах в центре поля на 56-й минуте. Этот момент попал на техническую камеру стадиона.
Роша после жеста Соболева указывал арбитрам на то, что соперник ведет себя неспортивно. Спустя десять минут Соболев повторил жест в штрафной площади ЦСКА.