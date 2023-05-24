Соболев провоцировал Рошу еще до удаления: он хватал себя за пах в центре поля

В распоряжении «Р-Спорт» появились кадры, на которых нападающий «Спартака» Александр Соболев провоцировал защитника ЦСКА Виллиана Рошу еще до момента с удалением в матче 28-го тура РПЛ.

На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.

Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.

Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

Соболев демонстративно хватал себя за пах в центре поля на 56-й минуте. Этот момент попал на техническую камеру стадиона.

Роша после жеста Соболева указывал арбитрам на то, что соперник ведет себя неспортивно. Спустя десять минут Соболев повторил жест в штрафной площади ЦСКА.