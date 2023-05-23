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  • Полиция арестовала троих фанатов, оскорблявших Винисиуса на расовой почве

Полиция арестовала троих фанатов, оскорблявших Винисиуса на расовой почве

23 мая 2023, 16:54
3

Национальная полиция Испании сообщила об аресте трех болельщиков «Валенсии».

Они обвиняются в расистском поведении во время воскресного матча с «Реалом».

Фанаты оскорбляли Винисиуса Жуниора, скандируя в его адрес «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».

  • Матч на «Месталье» останавливался на 8 минут из-за перепалки бразильца с людьми на трибунах.
  • По словам тренера «Реала» Карло Анчелотти, Винисиус не хотел продолжать игру.
  • «Валенсия» обещала пожизненно отстранить виновных.

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Источник: твиттер Национальной полиции Испании
Испания. Примера Реал Валенсия Винисиус
Комментарии (3)
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Bozigit
1684864631
Наконец начали принимать меры. Теперь нужно их кормить только бананами, за все время заключения)
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САНЁК17
1684867063
Этих расистов епат и высушить
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portero
1684947568
Это комплимент был, типо он быстрый и ловкий как обезьяна!!!!
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