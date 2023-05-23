Полиция арестовала троих фанатов, оскорблявших Винисиуса на расовой почве

Национальная полиция Испании сообщила об аресте трех болельщиков «Валенсии».

Они обвиняются в расистском поведении во время воскресного матча с «Реалом».

Фанаты оскорбляли Винисиуса Жуниора, скандируя в его адрес «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».