Полиция арестовала троих фанатов, оскорблявших Винисиуса на расовой почве

Национальная полиция Испании сообщила об аресте трех болельщиков «Валенсии».
Они обвиняются в расистском поведении во время воскресного матча с «Реалом».
Фанаты оскорбляли Винисиуса Жуниора, скандируя в его адрес «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».
- Матч на «Месталье» останавливался на 8 минут из-за перепалки бразильца с людьми на трибунах.
- По словам тренера «Реала» Карло Анчелотти, Винисиус не хотел продолжать игру.
- «Валенсия» обещала пожизненно отстранить виновных.
Источник: твиттер Национальной полиции Испании