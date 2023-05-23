Орлов назвал проблемные позиции в составе «Зенита»

Журналист Геннадий Орлов считает, что «Зениту» нужно усилить оборону предстоящим летом.

«Зениту» надо менять пару центральных защитников, и правый защитник тоже под вопросом. Караваев в этом сезоне не стал играть лучше, чем в прошлом.

Адамов и Сутормин? Где они? Они что, лучше, чем Караваев? Не лучше. А Караваев в ответственных матчах допускает ошибки.

Он делает передачи, и от него мяч летит, как булыжник. Вместо подрезочки как даст с правой ноги! Бывает, попадает в ногу партнeра. Ему надо работать над собой», – сказал Орлов.