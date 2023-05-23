Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Орлов назвал проблемные позиции в составе «Зенита»

    Журналист Геннадий Орлов считает, что «Зениту» нужно усилить оборону предстоящим летом.

    «Зениту» надо менять пару центральных защитников, и правый защитник тоже под вопросом. Караваев в этом сезоне не стал играть лучше, чем в прошлом.

    Адамов и Сутормин? Где они? Они что, лучше, чем Караваев? Не лучше. А Караваев в ответственных матчах допускает ошибки.

    Он делает передачи, и от него мяч летит, как булыжник. Вместо подрезочки как даст с правой ноги! Бывает, попадает в ногу партнeра. Ему надо работать над собой», – сказал Орлов.

    • «Зенит» досрочно стал чемпионом России 7 мая.
    • Петербуржцы выиграли РПЛ в 5-й раз подряд.

    Новости по теме
    Орлов высказался об удалении Роши, повторившего жест Соболева 3
    «Какой-то выродок вообще»: Орлов – о Соболеве 51
    «Езжай в Испанию»: Орлов объяснил, почему из Мостового получится плохой тренер 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 