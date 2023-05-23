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    • Глава пресс-службы ЦСКА: «Беспредел в матче со «Спартаком» нас сплотил»

    Глава пресс-службы ЦСКА: «Беспредел в матче со «Спартаком» нас сплотил»

    Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо назвал произошедшее в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2) беспределом.

    • Во 2-м тайме за неприличный жест был удален нападающий «Спартака» Александр Соболев.
    • За попытку показать судьям, что ему продемонстрировал Соболев, у ЦСКА был удален Виллиан Роша.
    • «Спартак» забил решающий гол после пенальти.

    «Я видел состояние ребят в раздевалке. Все были сильно расстроены. Были сильные речи от Владимира Федотова и Игоря Акинфеева. Ситуацию в матче со «Спартаком» можно считать беспределом, и она должна нас сплотить. Она уже сплотила.

    Исходя из судейства, получился сюр», – считает Брейдо.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 13:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +29722

      JTherry 4 минуты назад

      "плачут" унылые кони, сено жуя,
      слушают гневные речи Федота,
      от ЭСК... них*я..!)

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      Ответить
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      Рейтинг: +14761

      Алексей З 47 минут назад

      Нас так же судейские ошибки сплачивают.
      Такие пенальти в РПЛ ( даже в пользу ЦСКА ) весь сезон ставили.
      Удаление Роши несправедливое , но вас в меньшенстве никто не оставил , как нас с Химками.

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      Рейтинг: +790

      Номэд 1 час назад

      Каждую команду засуживают (КРОМЕ ПОМОЙНОГО ГАЗОВОГО КЛУБА). Но такого нытья от кобыл, уже третий день, не припомню ни от кого.

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      Рейтинг: +24716

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну всё, теперь ЦСКА на второе место Спартак уже не пустит.

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