Глава пресс-службы ЦСКА: «Беспредел в матче со «Спартаком» нас сплотил»

"плачут" унылые кони, сено жуя,
слушают гневные речи Федота,
от ЭСК... них*я..!)
Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо назвал произошедшее в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2) беспределом.
- Во 2-м тайме за неприличный жест был удален нападающий «Спартака» Александр Соболев.
- За попытку показать судьям, что ему продемонстрировал Соболев, у ЦСКА был удален Виллиан Роша.
- «Спартак» забил решающий гол после пенальти.
«Я видел состояние ребят в раздевалке. Все были сильно расстроены. Были сильные речи от Владимира Федотова и Игоря Акинфеева. Ситуацию в матче со «Спартаком» можно считать беспределом, и она должна нас сплотить. Она уже сплотила.
Исходя из судейства, получился сюр», – считает Брейдо.