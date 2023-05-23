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  • Глава пресс-службы ЦСКА: «Беспредел в матче со «Спартаком» нас сплотил»

Глава пресс-службы ЦСКА: «Беспредел в матче со «Спартаком» нас сплотил»

23 мая 2023, 13:06
5

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо назвал произошедшее в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2) беспределом.

  • Во 2-м тайме за неприличный жест был удален нападающий «Спартака» Александр Соболев.
  • За попытку показать судьям, что ему продемонстрировал Соболев, у ЦСКА был удален Виллиан Роша.
  • «Спартак» забил решающий гол после пенальти.

«Я видел состояние ребят в раздевалке. Все были сильно расстроены. Были сильные речи от Владимира Федотова и Игоря Акинфеева. Ситуацию в матче со «Спартаком» можно считать беспределом, и она должна нас сплотить. Она уже сплотила.

Исходя из судейства, получился сюр», – считает Брейдо.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1684836910
Ну всё, теперь ЦСКА на второе место Спартак уже не пустит.
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JTherry
1684841605
"плачут" унылые кони, сено жуя, слушают гневные речи Федота, от ЭСК... них*я..!)
Ответить
ВасяК
1684842559
Чего он несёт, какой беспридел???Роша весь матч доставал Соболя,а потом ещё и ябедничать пошёл!!!
Ответить
subbotaspartak
1684843056
Беспридельщики всех-всех объединяйтесь!!!
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VVM1964
1684843224
Хахаха - пусть неудачи со Спартаком станут вашими скрепами и традициями !!! )))
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