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    • На статуе Христа-Искупителя погасили огни в знак солидарности с Винисиусом

    На статуе Христа-Искупителя погасили огни в знак солидарности с Винисиусом

    Огни статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро были погашены на один час в знак солидарности с нападающем «Реала» Винисиусом, который подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Валенсии».

    Отключенные огни статуи стали «символом коллективной борьбы с расизмом и знаком солидарности с игроком и всеми теми, кто страдает от предрассудков по всему миру».

    • Фанаты «Валенсии» называли Винисиуса «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».
    • Матч останавливался на 8 минут из-за перепалки бразильца с людьми на трибунах.
    • Позднее он получил красную карточку за стычку с соперником.

    Фото: globo.com/Alvaro Sant’Anna.

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    Источник: UOL

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1180

      Александр52 56 минут назад

      Главное солидарность. Спорт наиболее чувствителен. Мы на стороне Венисиуса и Месси, Лео тоже дискриминируют во Франции.

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      Рейтинг: +12523

      DeStar > Александр52 42 минуты назад

      да не просто фишка в спорте
      расизм есть везде и во всем, обзывания и так далее)
      неужели никто в барах или плохом настроении никого не называл жирным, лысым или дрыщом и прочим, это ведь тоже своего рода пренебрежительное отношение из-за внешности
      просто когда это делают трезвые тысячи людей разом.. да еще и без причин видимых, хз. Перебор.
      лео да, тоже с хрена ли достают, только не понимаю почему

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      Рейтинг: +1506

      elessar arnor 1 час назад

      богу пофиг, у него там своя игра

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