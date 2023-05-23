На статуе Христа-Искупителя погасили огни в знак солидарности с Винисиусом

Огни статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро были погашены на один час в знак солидарности с нападающем «Реала» Винисиусом, который подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Валенсии».

Отключенные огни статуи стали «символом коллективной борьбы с расизмом и знаком солидарности с игроком и всеми теми, кто страдает от предрассудков по всему миру».

Фанаты «Валенсии» называли Винисиуса «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».

Матч останавливался на 8 минут из-за перепалки бразильца с людьми на трибунах.

Позднее он получил красную карточку за стычку с соперником.

Фото: globo.com/Alvaro Sant’Anna.