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    • Винисиус призвал сажать расистов в тюрьму и выложил ролик с оскорблениями в свой адрес

    Винисиус призвал сажать расистов в тюрьму и выложил ролик с оскорблениями в свой адрес

    Нападающий «Реала» Винисиус опубликовал в соцсетях ролик с расистскими оскорблениями в его адрес.

    «Каждый выездной матч делает неприятные сюрпризы. И в этом сезоне их было много. Пожелания смерти, подвешенные куклы, преступные выкрики... Все зафиксировано.

    Но рассуждения всегда сводятся к тому, что это «отдельные случаи», «один фанат». Нет, это не отдельные случаи. Это регулярные инциденты в различных городах (и даже телевизионных шоу).

    Доказательства – на видео. И теперь я задам вам вопрос: имена и фотографии скольких расистов размещены на веб-сайтах? Подскажу: таковых нет. Никто даже не рассказывает свою печальную историю и не приносит фальшивых извинений.

    Что мешает привлечь этих людей к уголовной ответственности? Что применить к клубам меры спортивного характера? Почему спонсоры не выдвигают обвинения против Примеры? Разве ТВ-компании не беспокоит то, что они транслируют это варварство каждую неделю?

    Проблема чрезвычайно серьезная, и пресс-релизы больше не сработают. Попытки свалить вину на меня, чтобы оправдать преступления, – тоже.

    Это не футбол. Это нечто бесчеловечное» – написал Винисиус в соцсетях

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2110

      ItalianFootball 7 минут назад

      Расизм, конечно, пережиток аборигенов и недалеких людей, но за слова в тюрьму - не напоминает ли это другую крайность ?

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