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  • Винисиус призвал сажать расистов в тюрьму и выложил ролик с оскорблениями в свой адрес

Винисиус призвал сажать расистов в тюрьму и выложил ролик с оскорблениями в свой адрес

23 мая 2023, 10:28
11

Нападающий «Реала» Винисиус опубликовал в соцсетях ролик с расистскими оскорблениями в его адрес.

«Каждый выездной матч делает неприятные сюрпризы. И в этом сезоне их было много. Пожелания смерти, подвешенные куклы, преступные выкрики... Все зафиксировано.

Но рассуждения всегда сводятся к тому, что это «отдельные случаи», «один фанат». Нет, это не отдельные случаи. Это регулярные инциденты в различных городах (и даже телевизионных шоу).

Доказательства – на видео. И теперь я задам вам вопрос: имена и фотографии скольких расистов размещены на веб-сайтах? Подскажу: таковых нет. Никто даже не рассказывает свою печальную историю и не приносит фальшивых извинений.

Что мешает привлечь этих людей к уголовной ответственности? Что применить к клубам меры спортивного характера? Почему спонсоры не выдвигают обвинения против Примеры? Разве ТВ-компании не беспокоит то, что они транслируют это варварство каждую неделю?

Проблема чрезвычайно серьезная, и пресс-релизы больше не сработают. Попытки свалить вину на меня, чтобы оправдать преступления, – тоже.

Это не футбол. Это нечто бесчеловечное» – написал Винисиус в соцсетях

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ItalianFootball
1684827511
Расизм, конечно, пережиток аборигенов и недалеких людей, но за слова в тюрьму - не напоминает ли это другую крайность ?
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yuthgfutyiy
1684828150
Ребята, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов проозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ! По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: кинг бол ру и переходим по ервой же ссылке. Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русcком интернете НЕТ! ОТВЕЧАЮ!!!
Ответить
mutabor0992
1684830019
Вот баклажаны везде ноют и жалуются!А домой возвращаться не хотят.Где бы они не находились.Потому что "дома" плохо.Там и скушать могут!И убить!
Ответить
JTherry
1684830045
"Проблема чрезвычайно серьезная..." ...пора в Ла Лиге вводить fan-ID...
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ololoshaOLOLOEV
1684830742
Ну так обосри ты этих белых еще сильнее чем они тебя. Миллионы зарабатываешь скулишь, а они бичи помойные.
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Дядя Серёжа
1684834869
Вот и Роша ходил и демонстрировал нанесённое ему оскорбление... Осталось его в Матч ТВ продублировать
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acor94
1684843182
Кстати оскорбление на расовой почве это не уголовка, просто хулиганство.
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