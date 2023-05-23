Винисиус призвал сажать расистов в тюрьму и выложил ролик с оскорблениями в свой адрес

Нападающий «Реала» Винисиус опубликовал в соцсетях ролик с расистскими оскорблениями в его адрес.

«Каждый выездной матч делает неприятные сюрпризы. И в этом сезоне их было много. Пожелания смерти, подвешенные куклы, преступные выкрики... Все зафиксировано.

Но рассуждения всегда сводятся к тому, что это «отдельные случаи», «один фанат». Нет, это не отдельные случаи. Это регулярные инциденты в различных городах (и даже телевизионных шоу).

Доказательства – на видео. И теперь я задам вам вопрос: имена и фотографии скольких расистов размещены на веб-сайтах? Подскажу: таковых нет. Никто даже не рассказывает свою печальную историю и не приносит фальшивых извинений.

Что мешает привлечь этих людей к уголовной ответственности? Что применить к клубам меры спортивного характера? Почему спонсоры не выдвигают обвинения против Примеры? Разве ТВ-компании не беспокоит то, что они транслируют это варварство каждую неделю?

Проблема чрезвычайно серьезная, и пресс-релизы больше не сработают. Попытки свалить вину на меня, чтобы оправдать преступления, – тоже.

Это не футбол. Это нечто бесчеловечное» – написал Винисиус в соцсетях