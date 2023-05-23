Федотов: «Роша должен получить один матч дисквалификации, чтобы здравый смысл возобладал»

Бывший судья ФИФА Игорь Федотов оценил эпизод с красной карточкой для защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Форвард «Спартака» Александр Соболев показал неприличный жест после единоборства с Рошей, схватившись за пах.

Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«На 65-й минуте кое-как разобрались с Соболевым, который показал неприличный жест Роше. Но не разобрались с самим игроком ЦСКА.

Я считаю, что, чтобы здравый смысл возобладал, Роша должен получить дисквалификацию на один матч без дополнительных санкций за то, что показал неприличный жест. Сам жест не был адресован зрителям или персонально ассистенту – Роша просто пытался объяснить судьям, что сделал Соболев.

Отменить красную нельзя, потому что она была показана и жест со стороны футболиста ЦСКА имел место», – сказал Федотов.