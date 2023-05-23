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    • Федотов: «Роша должен получить один матч дисквалификации, чтобы здравый смысл возобладал»

    Федотов: «Роша должен получить один матч дисквалификации, чтобы здравый смысл возобладал»

    Бывший судья ФИФА Игорь Федотов оценил эпизод с красной карточкой для защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

    • Форвард «Спартака» Александр собоелв показал неприличный жест после единоборства с Рошей, схватившись за пах.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

    «На 65-й минуте кое-как разобрались с Соболевым, который показал неприличный жест Роше. Но не разобрались с самим игроком ЦСКА.

    Я считаю, что, чтобы здравый смысл возобладал, Роша должен получить дисквалификацию на один матч без дополнительных санкций за то, что показал неприличный жест. Сам жест не был адресован зрителям или персонально ассистенту – Роша просто пытался объяснить судьям, что сделал Соболев.

    Отменить красную нельзя, потому что она была показана и жест со стороны футболиста ЦСКА имел место», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +387

      cska1948 10 минут назад

      Чтобы здравый смыл возобладал надо отменить КК Роши и НАВСЕГДА отнять свисток у Карасёва. Пусть бренчит на гитаре, у него это лучше получается, чем судейство.

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      Рейтинг: +563

      Ниф-Ниф 34 минуты назад

      Советчик хренов, без тебя разберутся.

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