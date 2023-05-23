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  • Федотов: «Роша должен получить один матч дисквалификации, чтобы здравый смысл возобладал»

Федотов: «Роша должен получить один матч дисквалификации, чтобы здравый смысл возобладал»

23 мая 2023, 09:58
18

Бывший судья ФИФА Игорь Федотов оценил эпизод с красной карточкой для защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«На 65-й минуте кое-как разобрались с Соболевым, который показал неприличный жест Роше. Но не разобрались с самим игроком ЦСКА.

Я считаю, что, чтобы здравый смысл возобладал, Роша должен получить дисквалификацию на один матч без дополнительных санкций за то, что показал неприличный жест. Сам жест не был адресован зрителям или персонально ассистенту – Роша просто пытался объяснить судьям, что сделал Соболев.

Отменить красную нельзя, потому что она была показана и жест со стороны футболиста ЦСКА имел место», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Соболев Александр Роша Виллиан Федотов Игорь
Комментарии (18)
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Ниф-Ниф
1684825911
Советчик хренов, без тебя разберутся.
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cska1948
1684827324
Чтобы здравый смыл возобладал надо отменить КК Роши и НАВСЕГДА отнять свисток у Карасёва. Пусть бренчит на гитаре, у него это лучше получается, чем судейство.
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Sylpheed
1684827991
Это называется буквоедство беловоротниковой паховой зоны, представителей бюрократического синдрома мозжечка, задатков головного мозга.
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yuthgfutyiy
1684828139
Ребята, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов проозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ! По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: кинг бол ру и переходим по ервой же ссылке. Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русcком интернете НЕТ! ОТВЕЧАЮ!!!
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VVM1964
1684829633
Думаю будет правильно - Роша один матч, Соболев - 4 !!!
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A-61
1684829980
Откуда такие "эксперты" берутся? Уму не постижимо! Таким способом можно любое удаление оправдать. Тогда надо Карасева на год отстранить от судейств.
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balam
1684830130
пора уже нашим судьям португальский учить.клава из зенита какой год не может парикмахера найти
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paracetamol
1684834505
А его-то за шо?
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Bozigit
1684843370
Гнать таких Федотовых. Только фамилию позорят
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E5
1684850675
Федотову походу тоже кохонес дельфина вдарил по здравому смыслу
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