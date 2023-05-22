Орлов высказался об удалении Роши, повторившего жест Соболева

Журналист Геннадий Орлов оценил эпизод со спорным удалением защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче со «Спартаком» (1:2).
- Бразилец получил красную карточку после провокационного жеста Александра Соболева.
- Форвард «Спартака» схватился за пах.
- Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал Соболев.
«Он, видимо, не понимал. Хотел сказать, что за этот жест надо удалить соперника, а слов таких он не знает.
Конечно, это казус. Улыбка, но горькая. Это же наш футбол, реклама российского футбола», – сказал Орлов.
Источник: «Чемпионат»