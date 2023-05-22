Орлов высказался об удалении Роши, повторившего жест Соболева

Журналист Геннадий Орлов оценил эпизод со спорным удалением защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче со «Спартаком» (1:2).

Бразилец получил красную карточку после провокационного жеста Александра Соболева.

Форвард «Спартака» схватился за пах.

Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал Соболев.

«Он, видимо, не понимал. Хотел сказать, что за этот жест надо удалить соперника, а слов таких он не знает.

Конечно, это казус. Улыбка, но горькая. Это же наш футбол, реклама российского футбола», – сказал Орлов.