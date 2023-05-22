Комментатор Андронов назвал РПЛ «зоопарком» после матча «Спартак» – ЦСКА

Алексей Андронов, бывший комментатор «Матч ТВ» и болельщик ЦСКА, недоволен матчем 28-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (2:1).

«Дерби очень вовремя. По ушам пора было получить. «Дай-ка ему еще раз, для ума» – Валерия Заклунная (еe героиня) из «Место встречи изменить нельзя».

Во втором тайме ЦСКА не создал вообще ничего. И если команда с Антоном Заболотным (ничего личного) будет второй и/или завоюет Кубок, то… Ну каков наш футбол – все видят, кроме крикунов и кликуш…

И хватит про удаление. Или встань и бей в морду, или сиди, жди решения судьи.

Когда/если нас куда-то вернут, мы *** [офигеем]. У нас теперь зоопарк. Качество игры – между «2» и «1». И это только начало», – написал Андронов.