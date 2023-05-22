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  • Комментатор Андронов назвал РПЛ «зоопарком» после матча «Спартак» – ЦСКА

Комментатор Андронов назвал РПЛ «зоопарком» после матча «Спартак» – ЦСКА

22 мая 2023, 17:41
8

Алексей Андронов, бывший комментатор «Матч ТВ» и болельщик ЦСКА, недоволен матчем 28-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (2:1).

«Дерби очень вовремя. По ушам пора было получить. «Дай-ка ему еще раз, для ума» – Валерия Заклунная (еe героиня) из «Место встречи изменить нельзя».

Во втором тайме ЦСКА не создал вообще ничего. И если команда с Антоном Заболотным (ничего личного) будет второй и/или завоюет Кубок, то… Ну каков наш футбол – все видят, кроме крикунов и кликуш…

И хватит про удаление. Или встань и бей в морду, или сиди, жди решения судьи.

Когда/если нас куда-то вернут, мы *** [офигеем]. У нас теперь зоопарк. Качество игры – между «2» и «1». И это только начало», – написал Андронов.

  • В матче было 2 удаления.
  • «Спартак» забил победный гол после пенальти.
  • Команды борются за серебро.

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Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (8)
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erybov1965
1684767132
Лучше не скажешь.Кратко, обо всем,что связано с нашим футболом.
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FCSpartakM
1684770808
старый немытый конь и то понимает, что цыска не наиграли даже на ничью в этом матче, так как играли лишь бы не проиграть. А вы дальше можете ныться на судью, который ошибался в обе стороны. Надо уже привыкнуть,что в чемпионате есть только 1 клуб , где судейских ошибок нет в их сторону
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Мортус
1684772818
Заклунную с Татьяной Ткач попутал.
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rash1959
1684773905
Каждое слово не в бровь , а в глаз. Кратко и доходчиво - РПЛ погружается всё глубже и глубже, а куда думайте сами.
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Plyash
1684776141
Сколько животных сразу на поле,целых 22,к концу игры 20 осталось,и все бегают,словно бегемоты. Ох,не легкая эта работа - из болота тащить бегемота...
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Dgad
1684825109
Теперь можно нашим футболерам платить меньше, с такой игрой за границей они не нужны никому, так что пусть тут играют за зп по уровню игры, а то получают как в Наполи, а по игре хуже Греков
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