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    • Комментатор Андронов назвал РПЛ «зоопарком» после матча «Спартак» – ЦСКА

    Комментатор Андронов назвал РПЛ «зоопарком» после матча «Спартак» – ЦСКА

    Алексей Андронов, бывший комментатор «Матч ТВ» и болельщик ЦСКА, недоволен матчем 28-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (2:1).

    «Дерби очень вовремя. По ушам пора было получить. «Дай-ка ему еще раз, для ума» – Валерия Заклунная (еe героиня) из «Место встречи изменить нельзя».

    Во втором тайме ЦСКА не создал вообще ничего. И если команда с Антоном Заболотным (ничего личного) будет второй и/или завоюет Кубок, то… Ну каков наш футбол – все видят, кроме крикунов и кликуш…

    И хватит про удаление. Или встань и бей в морду, или сиди, жди решения судьи.

    Когда/если нас куда-то вернут, мы *** [офигеем]. У нас теперь зоопарк. Качество игры – между «2» и «1». И это только начало», – написал Андронов.

    • В матче было 2 удаления.
    • «Спартак» забил победный гол после пенальти.
    • Команды борются за серебро.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    Сегодня, 17:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +83

      erybov1965 31 минуту назад

      Лучше не скажешь.Кратко, обо всем,что связано с нашим футболом.

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