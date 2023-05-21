Федотов – об удалении Роши: «Будет интересно, как объяснят эту ситуацию»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на удаление Виллиана Роши в матче со «Спартаком» (1:2).

«Есть судейская бригада, есть VAR. Все есть! Как согласиться с этим решением?! Был неприличный жест со стороны одного футболиста, но его увидели только через паузу. Хотя там было все очевидно, судья был рядом.

Вмешательство VAR в такой эпизод даже не требовалось. Мне будет интересно, как они объяснят эту ситуацию», – сказал Федотов.