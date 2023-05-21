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  • Федотов – об удалении Роши: «Будет интересно, как объяснят эту ситуацию»

Федотов – об удалении Роши: «Будет интересно, как объяснят эту ситуацию»

21 мая 2023, 19:21
15

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на удаление Виллиана Роши в матче со «Спартаком» (1:2).

«Есть судейская бригада, есть VAR. Все есть! Как согласиться с этим решением?! Был неприличный жест со стороны одного футболиста, но его увидели только через паузу. Хотя там было все очевидно, судья был рядом.

Вмешательство VAR в такой эпизод даже не требовалось. Мне будет интересно, как они объяснят эту ситуацию», – сказал Федотов.

  • Матч обслуживал главный арбитр Сергей Карасев.
  • На 69-й минуте он удалил Александра Соболева, который показал неприличный жест в адрес Виллиана Роши.
  • Бразилец тоже получил красную – за копирование жеста Соболева, когда пытался добиться наказания для Соболева.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Федотов Владимир
Комментарии (15)
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oyabun
1684686392
А чего ноет то? Удаление игроков в любом случае на результат не повлияло. На поле осталось так же поровну. Не та ситуация, чтобы так на ней зацикливаться.
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ArReal
1684686869
Я могу объяснить - Роша толкал Соболева, "в пределах правил", Соболев не стал падать и в итоге, на эмоциях показал ему - на вот , сосни -я не Дельфин, я не нырял , но один конкретный эпизод не изменит всю игровую тактику Соболева, вопрос - За что удалили РОШУ???????????( я не болельщик ни Спартака ни за Цска не болею!)
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CSKA57
1684687253
А чего объяснять? Могли уже сегодня второе место праздновать. Играть надо было!
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rash1959
1684687718
Это наш КОЛИЗЕЙ, и нех тут быковать... Наш ответ лысому гопнику.
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