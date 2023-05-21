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    • Федотов – об удалении Роши: «Будет интересно, как объяснят эту ситуацию»

    Федотов – об удалении Роши: «Будет интересно, как объяснят эту ситуацию»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на удаление Виллиана Роши в матче со «Спартаком» (1:2).

    «Есть судейская бригада, есть VAR. Все есть! Как согласиться с этим решением?! Был неприличный жест со стороны одного футболиста, но его увидели только через паузу. Хотя там было все очевидно, судья был рядом.

    Вмешательство VAR в такой эпизод даже не требовалось. Мне будет интересно, как они объяснят эту ситуацию», – сказал Федотов.

    • Матч обслуживал главный арбитр Сергей Карасев.
    • На 69-й минуте он удалил Александра Соболева, который показал неприличный жест в адрес Виллиана Роши.
    • Бразилец тоже получил красную – за копирование жеста Соболева, когда пытался добиться наказания для Соболева.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +6364

      rash1959 35 минут назад

      Это наш КОЛИЗЕЙ, и нех тут быковать... Наш ответ лысому гопнику.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3655

      CSKA57 43 минуты назад

      А чего объяснять? Могли уже сегодня второе место праздновать. Играть надо было!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12650

      Вомбат > CSKA57 18 минут назад

      Это точно. Зачем объяснить, если и так ясно - удалили за непристойный жест. Конечно, Соболев первый начал. Но РПЛ - не детскйи сад.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1353

      кaстрюлька 44 минуты назад

      Тянут хряков на второе место

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      maygli > кaстрюлька 20 минут назад

      Вы же всё равно на втором.
      Всё в ваших руках.
      Что плакать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6154

      AtticusFinch 49 минут назад

      Я могу объяснить - Роша толкал Соболева, "в пределах правил", Соболев не стал падать и в итоге, на эмоциях показал ему - на вот , сосни -я не Дельфин, я не нырял
      , но один конкретный эпизод не изменит всю игровую тактику Соболева, вопрос - За что удалили РОШУ???????????( я не болельщик ни Спартака ни за Цска не болею!)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34361

      VVM1964 > AtticusFinch 23 минуты назад

      За дурость - начал во все стороны делать аналогичный жест !!! Сначала то-ли Соболеву в ответ, то-ли главному арбитру, потом боковому ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5904

      maygli > AtticusFinch 17 минут назад

      Короче, Роша скопировал с Соболева себе красную.
      А вообще эти два д... весь первый тайм провоцировали друг друга, вот и до провоцировались. Оба портили впечатление от классного дерби.
      Поделом обоим.

      0
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      Рейтинг: +33798

      oyabun 57 минут назад

      А чего ноет то? Удаление игроков в любом случае на результат не повлияло. На поле осталось так же поровну. Не та ситуация, чтобы так на ней зацикливаться.

      1
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      Рейтинг: +1522

      balam > oyabun 33 минуты назад

      пипец ты считаешь.дебила понятно за что,а Рошу?не получается поровну

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      Рейтинг: +630

      Baggio1986 > balam 18 минут назад

      А Рощу не понятно за что удалили???

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      Рейтинг: +630

      Baggio1986 > balam 17 минут назад

      А Рошу разве непонятно за что удалили???

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