«Спартак» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ.
- Встреча на московской «Открытие Арене» состоится в воскресенье, 21 мая. Начало – в 16:30 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
Спартак: Селихов, Хлусевич, Чернов, Джикия, Тавареш, Литвинов, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Соболев, Промес.
Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Классен, Дуарте, Рыбус, Зорин, Мозес, Мартинс, Мелешин, Николсон, Бальде.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Медина, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.
Запасные: Тороп, Набабкин, Щенников, Агапов, Лукин, Кучаев, Зайнутдинов, Глебов, Карраскаль.
Источник: РПЛ