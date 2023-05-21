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    «Спартак» – ЦСКА: стартовые составы на 28-й тур РПЛ

    «Спартак» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ.

    • Встреча на московской «Открытие Арене» состоится в воскресенье, 21 мая. Начало – в 16:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Спартак: Селихов, Хлусевич, Чернов, Джикия, Тавареш, Литвинов, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Соболев, Промес.

    Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Классен, Дуарте, Рыбус, Зорин, Мозес, Мартинс, Мелешин, Николсон, Бальде.

    ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Медина, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

    Запасные: Тороп, Набабкин, Щенников, Агапов, Лукин, Кучаев, Зайнутдинов, Глебов, Карраскаль.

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    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 15:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10811

      ivany4 16 минут назад

      Что-то мудрое задумал Абаскаль.
      Слишком много вариантов игры. И в защите и в нападении.
      Главное, чтоб не запутались.)))

      0
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      Рейтинг: +1322

      Таврида 22 минуты назад

      Опять Заболотный в старте, а Карраскаль на банке.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13726

      R_a_i_n 28 минут назад

      С этим Игнатовым Абаскаль видимо не учится совершенно...печаль.

      1
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      Рейтинг: +7997

      BarStep > R_a_i_n 24 минуты назад

      Намедни Ведомости писали,
      что в Европах интересуются чудо-коучем из России!
      Да говорят аж из самих столиц!

      Ржу не могу с вас коллеги ))

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      Рейтинг: +1988

      Romio-xxx > R_a_i_n 12 минут назад

      Игнатов на мой взгляд самый техничный игрок нашего гражданства.

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      Рейтинг: +7997

      BarStep 32 минуты назад

      И вот это., с хлусевичами, игнатовами и др. сотовариШами,
      хотят обыграть легендарное ЦДКА во главе с Федотовым?!

      Ржу не могу )

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