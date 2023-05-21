Игнашевич: «В Первой лиге волчьи законы»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался после матча 32-го тура Первой лиги против «Рубина» (0:1).

За сутки до игры калининградцы досрочно вышли в РПЛ.

Команды не было в высшем дивизионе с 1998 года.

В сезоне Первой лиги осталось 2 тура.

«Не хочется совершенно комментировать итог матча. Хочется итог сезона. Я поздравляю ребят с решением этой задачи. Они большие молодцы. Знали, сколько терпел и мучился город с решением этой задачи. Они большие молодцы. Я ещe раз их поздравляю.

Отдельная благодарность губернатору, председателю совета директоров. В этой лиге волчьи законы – большое спасибо за поддержку, помощь, которую они оказали. Благодарю весь менеджмент – они внесли вклад в наше общее дело», – сказал Игнашевич.