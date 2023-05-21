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    Игнашевич: «В Первой лиге волчьи законы»

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался после матча 32-го тура Первой лиги против «Рубина» (0:1).

    • За сутки до игры калининградцы досрочно вышли в РПЛ.
    • Команды не было в высшем дивизионе с 1998 года.
    • В сезоне Первой лиги осталось 2 тура.

    «Не хочется совершенно комментировать итог матча. Хочется итог сезона. Я поздравляю ребят с решением этой задачи. Они большие молодцы. Знали, сколько терпел и мучился город с решением этой задачи. Они большие молодцы. Я ещe раз их поздравляю.

    Отдельная благодарность губернатору, председателю совета директоров. В этой лиге волчьи законы – большое спасибо за поддержку, помощь, которую они оказали. Благодарю весь менеджмент – они внесли вклад в наше общее дело», – сказал Игнашевич.

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    Источник: «Чемпионат»

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