Генич благодаря титулу «Сити» выиграл у Слуцкого айфон

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии этого сезона.

Это значит, что комментатор «Матч ТВ» выиграл новый айфон у бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого. Они поспорили по ходу сезона, кто возьмет титул: «Сити» или «Арсенал». Тренер считал, что лондонцы.

«Спасибо, Пеп! Спасибо, Леонид Викторович!» – написал Генич, добавив эмодзи с айфоном.