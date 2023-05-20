Генич благодаря титулу «Сити» выиграл у Слуцкого айфон

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии этого сезона.
Это значит, что комментатор «Матч ТВ» выиграл новый айфон у бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого. Они поспорили по ходу сезона, кто возьмет титул: «Сити» или «Арсенал». Тренер считал, что лондонцы.
«Спасибо, Пеп! Спасибо, Леонид Викторович!» – написал Генич, добавив эмодзи с айфоном.
- Слуцкий несколько дней назад говорил, что айфон для Генича уже готов.
- «Сити» взял 9-е чемпионство.
- В АПЛ остался один тур.
Источник: телеграм-канал Константина Генича