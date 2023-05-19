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Тошич назвал лучшего российского нападающего

19 мая 2023, 14:38
2

Зоран Тошич рассказал, какого форварда считает сильнейшим в России на сегодняшний день.

«Среди молодых россиян отметил бы Федю Чалова, хотя он уже не такой зеленый, повзрослел, ха-ха! Регулярно играет и забивает – сейчас это лучший нападающий в России.

Рад, что у него все получается, надеюсь, что Федя продолжит в том же духе. Этот розыгрыш РПЛ действительно тяжелый. Тем более Федя каждый год забивает больше 10 мячей за сезон, а это непросто.

Когда я играл в России, лучшие бомбардиры забивали по 16-17 мячей. Этот сезон еще не закончился, а у Феди уже 17 голов. Это отличный результат.

Что касается отъезда в Европу, то будущее Чалова зависит от предложений, которые будут поступать в ЦСКА. Федор важен для клуба, поэтому его просто так не отпустят.

Если будет хорошее предложение, то армейцы отпустят нападающего, как в свое время отпустили Головина. ЦСКА хочет, чтобы футболисты развивались, поэтому мы видим, сколько парней уезжают играть в европейские команды из армейского клуба», – заявил Тошич.

  • 25-летний Чалов уже выступал в Европе – за «Базель» на правах аренды.
  • В этом сезоне он забил 21 гол и сделал 5 ассистов в 37 матчах во всех турнирах.
  • Контракт нападающего с ЦСКА истекает в 2024 году.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тошич Зоран Чалов Федор
Комментарии (2)
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Garrincha58
1684505406
Федя Федя вечно в перспективных типа Кокорина или Мораты
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serglider
1684510507
Федя почти в каждом матче имеет 3-4 стопроцентных голевых моментов, но из них забивает не более 20%. Если подтянул бы реализацию до уровня 50%, то был бы первый в РПЛ по числу забитых голов.
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