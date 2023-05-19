Тошич назвал лучшего российского нападающего

Зоран Тошич рассказал, какого форварда считает сильнейшим в России на сегодняшний день.

«Среди молодых россиян отметил бы Федю Чалова, хотя он уже не такой зеленый, повзрослел, ха-ха! Регулярно играет и забивает – сейчас это лучший нападающий в России.

Рад, что у него все получается, надеюсь, что Федя продолжит в том же духе. Этот розыгрыш РПЛ действительно тяжелый. Тем более Федя каждый год забивает больше 10 мячей за сезон, а это непросто.

Когда я играл в России, лучшие бомбардиры забивали по 16-17 мячей. Этот сезон еще не закончился, а у Феди уже 17 голов. Это отличный результат.

Что касается отъезда в Европу, то будущее Чалова зависит от предложений, которые будут поступать в ЦСКА. Федор важен для клуба, поэтому его просто так не отпустят.

Если будет хорошее предложение, то армейцы отпустят нападающего, как в свое время отпустили Головина. ЦСКА хочет, чтобы футболисты развивались, поэтому мы видим, сколько парней уезжают играть в европейские команды из армейского клуба», – заявил Тошич.