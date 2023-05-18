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  • Мостовой заявил, что «Спартак» приглашает аферистов: «Тедеско, Ваноли, Абаскаль – кто это?»

Мостовой заявил, что «Спартак» приглашает аферистов: «Тедеско, Ваноли, Абаскаль – кто это?»

18 мая 2023, 13:59
15

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал московский клуб за назначение иностранных тренеров.

«Посмотрите на последних тренеров «Спартака» – главный российский клуб тренируют немцы, итальянцы, испанцы. И ладно бы те, кто Лигу чемпионов выигрывал, но нет, берут кого угодно.

«Спартак» приглашает на работу каких-то аферистов: Тедеско, Ваноли, Абаскаль – кто это? У них какое имя в европейском футболе? Просто их агенты умеют хорошо дурить головы руководству клуба, в «Спартаке» на это купились.

А русская тренерская школа простаивает – наши легенды сидят без работы. Черти что», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ после 27 туров.
  • Абаскаль возглавил команду летом 2022 года вместо Ваноли.
  • Контракт испанца с клубом действует до июня 2025-го.

Почему «Спартак» и ЦСКА не любят друг друга

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Ваноли Паоло Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (15)
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Штошка
1684407941
Когда Мостовой хочет сказать что-то умное, он кажется еще большим дураком. Херню несет Мостовой, а стыдно тому, кто читает эту белеберду.
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derrik2000
1684408090
Согласен с Сашей.
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Bozigit
1684410146
Да угомонись на конец
Ответить
diamondfan
1684411818
Как была так и осталось команда ШЛЮХ И Соболь первый!
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JTherry
1684415209
"Тедеско, Ваноли, Абаскаль – кто это?" ...Тедеско - гл. тренер сборной Бельгии, Абаскаль до Спартака работал гл. тренером Базеля, Ваноли, играя в Парме, брал Кубок УЕФА, сейчас гл. тренер Венеции... а вот who is Мостовой..?)))
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NewLife
1684416423
Козел лохматый, кто эти наши легенды, которые без работы, и чего они добились, как тренеры ? Трепач телевизионный.
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slavа0508
1684418000
Саша . что с головой ???Что тренер который добился успехов в ЛЧ поедет к нам ???естественно приходится искать молодых перспективных . а там уже надеется что выстрелит ....а может конечно и не выстрелить ....
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Persona_non_Grata
1684422231
У нас есть уже один такой, назвавший Эмери Трениришкой ... Сказал, как в лужу пернул !!! Этот решил пойти по стопам ... Для справки - АПЛ назвала кандидатов на приз лучшему тренеру лиги в сезоне-2022/23. В шорт-лист попали шесть тренеров и среди них Унаи Эмери («Астон Вилла») !!! Дзюбе привет.
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zigbert
1684424831
Когда предоставится возможность Мостовому заявить о себе он ее использует. Как же его обделили, ведь он тренер от бога. Или хотя бы привел пример хорошего отечественного тренера, который сидит без работы. Дело совсем не в том кто тренирует Спартак а когда есть отдача и результат. С Тедеско Спартак завоевал серебряные медали а с Ваноли взял Кубок России, разве это плохо?
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