Мостовой заявил, что «Спартак» приглашает аферистов: «Тедеско, Ваноли, Абаскаль – кто это?»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал московский клуб за назначение иностранных тренеров.

«Посмотрите на последних тренеров «Спартака» – главный российский клуб тренируют немцы, итальянцы, испанцы. И ладно бы те, кто Лигу чемпионов выигрывал, но нет, берут кого угодно.

«Спартак» приглашает на работу каких-то аферистов: Тедеско, Ваноли, Абаскаль – кто это? У них какое имя в европейском футболе? Просто их агенты умеют хорошо дурить головы руководству клуба, в «Спартаке» на это купились.

А русская тренерская школа простаивает – наши легенды сидят без работы. Черти что», – сказал Мостовой.

«Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ после 27 туров.

Абаскаль возглавил команду летом 2022 года вместо Ваноли.

Контракт испанца с клубом действует до июня 2025-го.

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