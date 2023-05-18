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    • Мостовой заявил, что «Спартак» приглашает аферистов: «Тедеско, Ваноли, Абаскаль – кто это?»

    Мостовой заявил, что «Спартак» приглашает аферистов: «Тедеско, Ваноли, Абаскаль – кто это?»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал московский клуб за назначение иностранных тренеров.

    «Посмотрите на последних тренеров «Спартака» – главный российский клуб тренируют немцы, итальянцы, испанцы. И ладно бы те, кто Лигу чемпионов выигрывал, но нет, берут кого угодно.

    «Спартак» приглашает на работу каких-то аферистов: Тедеско, Ваноли, Абаскаль – кто это? У них какое имя в европейском футболе? Просто их агенты умеют хорошо дурить головы руководству клуба, в «Спартаке» на это купились.

    А русская тренерская школа простаивает – наши легенды сидят без работы. Черти что», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ после 27 туров.
    • Абаскаль возглавил команду летом 2022 года вместо Ваноли.
    • Контракт испанца с клубом действует до июня 2025-го.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21386

      derrik2000 19 минут назад

      Согласен с Сашей.

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      Рейтинг: +13

      Штошка 22 минуты назад

      Когда Мостовой хочет сказать что-то умное, он кажется еще большим дураком. Херню несет Мостовой, а стыдно тому, кто читает эту белеберду.

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