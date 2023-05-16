Гогниев назвал клуб РПЛ, который хочет тренировать

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев заявил о желании возглавить ЦСКА.
– Хотели бы когда-нибудь вернуться в ЦСКА в качестве тренера?
– Конечно. В ЦСКА, как я уже говорил, каждый тренер прогрессировал. Из тренеров, которые не прогрессировали, на моей памяти только Жорже.
– А Олич?
– Ну, ему дали шанс. Как и Березуцкому. Олич скорее исключение из правил.
– Смогли бы вы как бывший футболист ЦСКА работать в «Спартаке»?
– Я как тренер допускаю возможность работы в любом клубе. Потому что история футболиста и тренера – две разные вещи. Но, конечно, если будет выбор между ЦСКА и «Спартаком», я выберу ЦСКА.
- Гогниев был в «Химках» с сентября по апрель.
- При нем клуб опустился в зону вылета.
- Сейчас «Химки» идут на 15-м месте.
Источник: «Спорт-Экспресс»