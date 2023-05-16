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    Гогниев назвал клуб РПЛ, который хочет тренировать

    Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев заявил о желании возглавить ЦСКА.

    – Хотели бы когда-нибудь вернуться в ЦСКА в качестве тренера?

    – Конечно. В ЦСКА, как я уже говорил, каждый тренер прогрессировал. Из тренеров, которые не прогрессировали, на моей памяти только Жорже.

    – А Олич?

    – Ну, ему дали шанс. Как и Березуцкому. Олич скорее исключение из правил.

    – Смогли бы вы как бывший футболист ЦСКА работать в «Спартаке»?

    – Я как тренер допускаю возможность работы в любом клубе. Потому что история футболиста и тренера – две разные вещи. Но, конечно, если будет выбор между ЦСКА и «Спартаком», я выберу ЦСКА.

    • Гогниев был в «Химках» с сентября по апрель.
    • При нем клуб опустился в зону вылета.
    • Сейчас «Химки» идут на 15-м месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +264

      Боров мясной 51 минуту назад

      ФНЛ ждет великого тренера Гогниева!

      1
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      Рейтинг: +10

      baden1969 > Боров мясной 6 минут назад

      Скорее ПФЛ

      0
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      Рейтинг: +3435

      AZ 54 минуты назад

      пусть потеряется вообще, этот клоун

      1
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      Рейтинг: +2473

      моэм 1 час назад

      Судя по его речи , он и вправду думает , небрежно перебирая Спартаком и ЦСКА и клубами Европы , что после его "отличной работы " в Химках к нему выстраивается очередь из клубов РПЛ и ЕС ....ну полный идиот , впрочем как и репортёр . задавший вопрос про Спартак ....если конечно это не было стёбом .

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      Рейтинг: +10

      yuthgfpouu 1 час назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию,
      если ставишь больше 1000 рублей, Поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: Кинг бол ру и переходим по первой же ссылке.
      Беру там прогнозы с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

      0
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      Рейтинг: +19703

      Cleaner 1 час назад

      Гогниев еще один клуб развалить хочет? После того, что он творил в Химках, надеюсь, ни один уважающий себя клуб никогда не пригласит этого "тренера"...(

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