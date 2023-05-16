Гогниев назвал клуб РПЛ, который хочет тренировать

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев заявил о желании возглавить ЦСКА.

– Хотели бы когда-нибудь вернуться в ЦСКА в качестве тренера?

– Конечно. В ЦСКА, как я уже говорил, каждый тренер прогрессировал. Из тренеров, которые не прогрессировали, на моей памяти только Жорже.

– А Олич?

– Ну, ему дали шанс. Как и Березуцкому. Олич скорее исключение из правил.

– Смогли бы вы как бывший футболист ЦСКА работать в «Спартаке»?

– Я как тренер допускаю возможность работы в любом клубе. Потому что история футболиста и тренера – две разные вещи. Но, конечно, если будет выбор между ЦСКА и «Спартаком», я выберу ЦСКА.