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  • Гогниев: «Неприятно смотреть, как все в РПЛ играют от обороны»

Гогниев: «Неприятно смотреть, как все в РПЛ играют от обороны»

16 мая 2023, 10:15
4

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев раскритиковал оборонительный стиль игры клубов РПЛ.

«Вообще сейчас у всех тренеров тенденция отзащищаться – все играют от обороны. Легче всего научить футболистов обороняться. Например, всем строго встать за линией мяча и выбегать в контратаки. Смотреть это неприятно.

Глобально команда, которая так играет, ничего не добивается. Мне же интересно развивать футбол с позиции атаки.

Может, мой стиль и кажется авантюрным и не принес результат в «Химках», но на это есть ряд причин, в том числе связанных с коллективом. Плюс были околофутбольные вещи, которыми приходилось заниматься. Их много осталось за кадром», – сказал Гогниев.

  • Гогниев был в «Химках» с сентября.
  • При нем клуб опустился в зону вылета.
  • Сейчас «Химки» идут на 15-м месте.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Гогниев Спартак
Комментарии (4)
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Garrincha58
1684222241
неприятно смотреть как такие Г.... становятся тренерами и становятся ли??
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Skull_Boy
1684222731
Ну да особенно ЦСКА, КС и Зенит играют от обороны, и закройте уже эту обезьяну в зоопарке, а лучше в кунсткамера
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Xiko
1684223180
Игра от защиты, это тоже надо уметь. Что такого в этом? Как правило, то все атаки и идут от обороны и возвращаются.
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моэм
1684226724
А вот и Гогниев вышел из запоя ... теперь он будет главным и самым умным экспертом и ньюсмейкером ....пока не получит клуба конечно....из любительской лиги.
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