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    • Гогниев: «Неприятно смотреть, как все в РПЛ играют от обороны»

    Гогниев: «Неприятно смотреть, как все в РПЛ играют от обороны»

    Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев раскритиковал оборонительный стиль игры клубов РПЛ.

    «Вообще сейчас у всех тренеров тенденция отзащищаться – все играют от обороны. Легче всего научить футболистов обороняться. Например, всем строго встать за линией мяча и выбегать в контратаки. Смотреть это неприятно.

    Глобально команда, которая так играет, ничего не добивается. Мне же интересно развивать футбол с позиции атаки.

    Может, мой стиль и кажется авантюрным и не принес результат в «Химках», но на это есть ряд причин, в том числе связанных с коллективом. Плюс были околофутбольные вещи, которыми приходилось заниматься. Их много осталось за кадром», – сказал Гогниев.

    • Гогниев был в «Химках» с сентября.
    • При нем клуб опустился в зону вылета.
    • Сейчас «Химки» идут на 15-м месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19698

      Cleaner 34 минуты назад

      Гогниев, что ты сделал с Химками лучше расскажи!...(((((((((((((((((((

      0
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      Рейтинг: +2467

      моэм 45 минут назад

      А вот и Гогниев вышел из запоя ... теперь он будет главным и самым умным экспертом и ньюсмейкером ....пока не получит клуба конечно....из любительской лиги.

      0
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      Рейтинг: +632

      Xiko 1 час назад

      Игра от защиты, это тоже надо уметь. Что такого в этом? Как правило, то все атаки и идут от обороны и возвращаются.

      1
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      Рейтинг: +14484

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну да особенно ЦСКА, КС и Зенит играют от обороны, и закройте уже эту обезьяну в зоопарке, а лучше в кунсткамера

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      Рейтинг: +17516

      Garrincha58 2 часа назад

      неприятно смотреть как такие Г.... становятся тренерами и становятся ли??

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      Рейтинг: +14661

      Алексей З 2 часа назад

      Воспалённый мозг у человека.
      Стиль вырабатывается не столько желанием тренера , сколько набором игроков.
      Можно в атаку и 5-х выставить , только это роли не сыграет, одного желания мало , надо ещё и уметь играть в атаке.
      Свою профнепригодность показал "хороводами" и вообще провал это отстранения Лантратова. Убрать из состава одного из лучших вратарей в лиге , это пздц полный !

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