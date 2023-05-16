Гогниев: «Неприятно смотреть, как все в РПЛ играют от обороны»

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев раскритиковал оборонительный стиль игры клубов РПЛ.

«Вообще сейчас у всех тренеров тенденция отзащищаться – все играют от обороны. Легче всего научить футболистов обороняться. Например, всем строго встать за линией мяча и выбегать в контратаки. Смотреть это неприятно.

Глобально команда, которая так играет, ничего не добивается. Мне же интересно развивать футбол с позиции атаки.

Может, мой стиль и кажется авантюрным и не принес результат в «Химках», но на это есть ряд причин, в том числе связанных с коллективом. Плюс были околофутбольные вещи, которыми приходилось заниматься. Их много осталось за кадром», – сказал Гогниев.