Гогниев: «Все ключевые эпизоды трактуются судьями в пользу «Зенита»

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о чемпионской интриге в РПЛ.

– Семак про реформу РПЛ сказал: «Терпеть надо с любовью». Реформа может помочь повышению интриги в борьбе за чемпионство?

– Интрига изначально все равно есть. У превосходства «Зенита» много факторов. Например, все ключевые эпизоды трактуются в его сторону. Если есть спорные вопросы, то зная, что это чемпион, все вопросы решаются в пользу «Зенита».

– Объясните.

– Если есть какие-то пограничные эпизоды, они всегда трактуются в пользу команды, которая на первом месте. Например, поставить пенальти или нет. Когда момент спорный – 50/50, выбор обязательно будет в пользу «Зенита». Если это команда другого формата, будут думать. Могут принять и другое решение.

– Есть еще причины, почему никто не может сдвинуть «Зенит» с пьедестала?

– Уровень футболистов «Зенита» на данный момент на порядок выше, чем у других. А еще есть качественная скамейка.

Поймите одну вещь: уровень РПЛ и ФНЛ упал. Никогда не было такого, чтобы 50 человек из ФНЛ попадали в Премьер-лигу при том, что число команд осталось тем же.

Когда играл я, здесь выступали Олич, Вагнер, Жо и другие. Одни представляли сборную Бразилии, другие переходили в «Баварию» и другие сильные европейские команды.