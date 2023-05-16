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    • Гогниев: «Все ключевые эпизоды трактуются судьями в пользу «Зенита»

    Гогниев: «Все ключевые эпизоды трактуются судьями в пользу «Зенита»

    Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о чемпионской интриге в РПЛ.

    – Семак про реформу РПЛ сказал: «Терпеть надо с любовью». Реформа может помочь повышению интриги в борьбе за чемпионство?

    – Интрига изначально все равно есть. У превосходства «Зенита» много факторов. Например, все ключевые эпизоды трактуются в его сторону. Если есть спорные вопросы, то зная, что это чемпион, все вопросы решаются в пользу «Зенита».

    – Объясните.

    – Если есть какие-то пограничные эпизоды, они всегда трактуются в пользу команды, которая на первом месте. Например, поставить пенальти или нет. Когда момент спорный – 50/50, выбор обязательно будет в пользу «Зенита». Если это команда другого формата, будут думать. Могут принять и другое решение.

    – Есть еще причины, почему никто не может сдвинуть «Зенит» с пьедестала?

    – Уровень футболистов «Зенита» на данный момент на порядок выше, чем у других. А еще есть качественная скамейка.

    Поймите одну вещь: уровень РПЛ и ФНЛ упал. Никогда не было такого, чтобы 50 человек из ФНЛ попадали в Премьер-лигу при том, что число команд осталось тем же.

    Когда играл я, здесь выступали Олич, Вагнер, Жо и другие. Одни представляли сборную Бразилии, другие переходили в «Баварию» и другие сильные европейские команды.

    • «Зенит» стал чемпионом России в 26-м туре после победы над «Спартаком» (3:2).
    • Для команды это 5-й титул подряд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5546

      ААМ 3 минуты назад

      Гогниев - так себе игрок в прошлом и никакой тренер в настоящем.

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      Рейтинг: +5057

      neveldomha 13 минут назад

      Проблемы недоразвитых соперников Зенит интересовать не должны.Это только ваши проблемы, сами их и решайте.

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      Рейтинг: +420

      Romeo 123 16 минут назад

      Гогниев как будто бы 30 матчей сыграл против зенита

      0
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      Рейтинг: +6455

      Давид59 23 минуты назад

      Все ключевые эпизоды? Ой не надо. Было пару раз, но первое место никак не по этой причине.

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