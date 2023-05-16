Гогниев: «Все ключевые эпизоды трактуются судьями в пользу «Зенита»

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о чемпионской интриге в РПЛ.
– Семак про реформу РПЛ сказал: «Терпеть надо с любовью». Реформа может помочь повышению интриги в борьбе за чемпионство?
– Интрига изначально все равно есть. У превосходства «Зенита» много факторов. Например, все ключевые эпизоды трактуются в его сторону. Если есть спорные вопросы, то зная, что это чемпион, все вопросы решаются в пользу «Зенита».
– Объясните.
– Если есть какие-то пограничные эпизоды, они всегда трактуются в пользу команды, которая на первом месте. Например, поставить пенальти или нет. Когда момент спорный – 50/50, выбор обязательно будет в пользу «Зенита». Если это команда другого формата, будут думать. Могут принять и другое решение.
– Есть еще причины, почему никто не может сдвинуть «Зенит» с пьедестала?
– Уровень футболистов «Зенита» на данный момент на порядок выше, чем у других. А еще есть качественная скамейка.
Поймите одну вещь: уровень РПЛ и ФНЛ упал. Никогда не было такого, чтобы 50 человек из ФНЛ попадали в Премьер-лигу при том, что число команд осталось тем же.
Когда играл я, здесь выступали Олич, Вагнер, Жо и другие. Одни представляли сборную Бразилии, другие переходили в «Баварию» и другие сильные европейские команды.
- «Зенит» стал чемпионом России в 26-м туре после победы над «Спартаком» (3:2).
- Для команды это 5-й титул подряд.