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  • Гогниев: «Все ключевые эпизоды трактуются судьями в пользу «Зенита»

Гогниев: «Все ключевые эпизоды трактуются судьями в пользу «Зенита»

16 мая 2023, 09:27
11

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о чемпионской интриге в РПЛ.

– Семак про реформу РПЛ сказал: «Терпеть надо с любовью». Реформа может помочь повышению интриги в борьбе за чемпионство?

– Интрига изначально все равно есть. У превосходства «Зенита» много факторов. Например, все ключевые эпизоды трактуются в его сторону. Если есть спорные вопросы, то зная, что это чемпион, все вопросы решаются в пользу «Зенита».

– Объясните.

– Если есть какие-то пограничные эпизоды, они всегда трактуются в пользу команды, которая на первом месте. Например, поставить пенальти или нет. Когда момент спорный – 50/50, выбор обязательно будет в пользу «Зенита». Если это команда другого формата, будут думать. Могут принять и другое решение.

– Есть еще причины, почему никто не может сдвинуть «Зенит» с пьедестала?

– Уровень футболистов «Зенита» на данный момент на порядок выше, чем у других. А еще есть качественная скамейка.

Поймите одну вещь: уровень РПЛ и ФНЛ упал. Никогда не было такого, чтобы 50 человек из ФНЛ попадали в Премьер-лигу при том, что число команд осталось тем же.

Когда играл я, здесь выступали Олич, Вагнер, Жо и другие. Одни представляли сборную Бразилии, другие переходили в «Баварию» и другие сильные европейские команды.

  • «Зенит» стал чемпионом России в 26-м туре после победы над «Спартаком» (3:2).
  • Для команды это 5-й титул подряд.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Гогниев Спартак
Комментарии (11)
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Давид59
1684219194
Все ключевые эпизоды? Ой не надо. Было пару раз, но первое место никак не по этой причине.
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Romeo 123
1684219611
Гогниев как будто бы 30 матчей сыграл против зенита
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neveldomha
1684219798
Проблемы недоразвитых соперников Зенит интересовать не должны.Это только ваши проблемы, сами их и решайте.
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ААМ
1684220357
Гогниев - так себе игрок в прошлом и никакой тренер в настоящем.
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Kollljan
1684221714
А сколько "ключевых" эпизодов трактовалось в пользу Спартака? Только, это не помогло ему.
Ответить
Опорник84
1684224179
Ты это тоже заметил???
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Рыло свина
1684226789
насколько помню Юран играл с Зенитом в первом круге, результат ничья, а не нытьё! чем так возмущен тренер Химок, Зенит не его главный конкурент.
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