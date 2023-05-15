Дзюба сделал выбор между «Локомотивом» и «Рубином»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

Несмотря на выгодное предложение от «Рубина», 34-летний футболист рассчитывает остаться в московском клубе.

«Переговоры представителей Дзюбы и «Локомотива» находятся в активной стадии. И представитель, и сам Артем не только публично, но и кулуарно на переговорах сказали, что для них приоритет – остаться в «Локомотиве» и в Москве.

В клубе знают, что другие варианты, в том числе «Рубин», существуют, но стороной игрока они пока всерьез не рассматриваются. Таким образом, тема находится под контролем «Локо», – сообщил источник «Матч ТВ».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале.

Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.

Контракт форварда с клубом истекает летом.

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