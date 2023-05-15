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Дзюба сделал выбор между «Локомотивом» и «Рубином»

15 мая 2023, 21:55
4

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

Несмотря на выгодное предложение от «Рубина», 34-летний футболист рассчитывает остаться в московском клубе.

«Переговоры представителей Дзюбы и «Локомотива» находятся в активной стадии. И представитель, и сам Артем не только публично, но и кулуарно на переговорах сказали, что для них приоритет – остаться в «Локомотиве» и в Москве.

В клубе знают, что другие варианты, в том числе «Рубин», существуют, но стороной игрока они пока всерьез не рассматриваются. Таким образом, тема находится под контролем «Локо», – сообщил источник «Матч ТВ».

  • Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале.
  • Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
  • Контракт форварда с клубом истекает летом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Дзюба Артем
Комментарии (4)
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моэм
1684211083
В последней игре Локо не было навесов , не было Дзюбы "снимавшего" почти весь верх , это сильно ослабило игру Локо в штрафной соперника ....сейчас , когда мавр сделал свое дело и гарантировал Локо от вылета , на Дзюбу началось давление в плане уменьшения его финансовых аппетитов , попутно Локо хотел показать что и без него могут выигрывать , но это не удалась ....эта неудача а также предложение от Рубина , дали лишний шанс Дзюбе не уступать в финансовых требованиях.
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Figo777
1684433727
Хоть бы остался, тогда Локо и за чемпионство можно побороться! Да и сам бы статистику себе улучшил! Может дойдет до отметки в 200 голов...
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yuriy54
1686408387
Рубин Дзюбе ничего не предлагал. Это инсайдерские выдумки для подогрева ситуации. Кстати, про 1,5 миллиона Евро распускали слух и в прошлом году, когда Дзюба тренировался с Рубином.
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