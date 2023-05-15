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«Динамо» не договорилось с Карпиным и Черчесовым

15 мая 2023, 21:21
1

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о работе «Динамо» по поиску нового главного тренера.

– Контракт с Николичем формально не подписан, но переговоры идут.

– То есть у него изменилась позиция, он готов ехать в Россию?

– Первый посыл о том, что он готов ехать в Россию – интервью агента Деяна Йоксимовича русскому изданию.

Но я знаю другую информацию: у «Динамо» не получилось договориться с Черчесовым. Они прям хотели.

– Это был первый выбор?

– Говорят, первый выбор был Карпин. Он, конечно, будет говорить, что ему никто не звонил, как обычно, но это странно, когда первый звонок делают тренеру – есть же окружение, всем понятно его окружение.

Черчесов получает астрономическую зарплату для Венгрии, полтора миллиона. На его месте задумываться о возвращении в Россию было бы глупо.

Он посчитал, что несолидно уйти после того, как ему все обещания по контракту выполнили.

  • «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ после 27 туров.
  • Накануне москвичи дома разгромно проиграли «Ахмату» – 0:3.
  • После этого поражения клуб уволил Славишу Йокановича.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Динамо Черчесов Станислав Николич Марко Карпин Валерий
Комментарии (1)
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zigbert
1684499444
Было бы глупо со стороны Черчесова срываться и бежать в Динамо, имея хороший контракт в Ференцвароше и не имеющих никаких проблем с игрой.
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