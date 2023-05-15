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    «Динамо» не договорилось с Карпиным и Черчесовым

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о работе «Динамо» по поиску нового главного тренера.

    – Контракт с Николичем формально не подписан, но переговоры идут.

    – То есть у него изменилась позиция, он готов ехать в Россию?

    – Первый посыл о том, что он готов ехать в Россию – интервью агента Деяна Йоксимовича русскому изданию.

    Но я знаю другую информацию: у «Динамо» не получилось договориться с Черчесовым. Они прям хотели.

    – Это был первый выбор?

    – Говорят, первый выбор был Карпин. Он, конечно, будет говорить, что ему никто не звонил, как обычно, но это странно, когда первый звонок делают тренеру – есть же окружение, всем понятно его окружение.

    Черчесов получает астрономическую зарплату для Венгрии, полтора миллиона. На его месте задумываться о возвращении в Россию было бы глупо.

    Он посчитал, что несолидно уйти после того, как ему все обещания по контракту выполнили.

    • «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ после 27 туров.
    • Накануне москвичи дома разгромно проиграли «Ахмату» – 0:3.
    • После этого поражения клуб уволил Славишу Йокановича.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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