Президент «Торпедо» ответил на слова Геркуса о сорвавшемся трансфере Дзюбы

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал заявление экс-главы клуба Ильи Геркуса.

Команда досрочно вылетела из РПЛ.

По мнению Геркуса, переход Дзюбы помог бы «Торпедо» сохранить прописку в высшем дивизионе.

Форвард в итоге присоединился к «Локомотиву», забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.

«Геркус считает, что Дзюба мог бы спасти «Торпедо»? А чего он тогда его не подписал?

Безусловно, есть коллегиальный орган, есть совет директоров. Есть разные ситуации. Мне кажется, если президент клуба на чем-то настаивает, он может этого добиться. Значит, был вопрос в чем-то другом.

Если президент клуба кого-то не подписывает, это его ответственность. Он единоличный исполнительный орган. Странно перекладывать ответственность и говорить, что кто-то кого-то не дал подписать. Смешно!

Спас бы Дзюба «Торпедо»? Не знаю, мог ли бы он спасти, но то, что Артем может усилить любую команду, включая «Торпедо», – факт», – сказал Савин.