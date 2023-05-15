Президент «Торпедо» ответил на слова Геркуса о сорвавшемся трансфере Дзюбы

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал заявление экс-главы клуба Ильи Геркуса.
- Команда досрочно вылетела из РПЛ.
- По мнению Геркуса, переход Дзюбы помог бы «Торпедо» сохранить прописку в высшем дивизионе.
- Форвард в итоге присоединился к «Локомотиву», забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
«Геркус считает, что Дзюба мог бы спасти «Торпедо»? А чего он тогда его не подписал?
Безусловно, есть коллегиальный орган, есть совет директоров. Есть разные ситуации. Мне кажется, если президент клуба на чем-то настаивает, он может этого добиться. Значит, был вопрос в чем-то другом.
Если президент клуба кого-то не подписывает, это его ответственность. Он единоличный исполнительный орган. Странно перекладывать ответственность и говорить, что кто-то кого-то не дал подписать. Смешно!
Спас бы Дзюба «Торпедо»? Не знаю, мог ли бы он спасти, но то, что Артем может усилить любую команду, включая «Торпедо», – факт», – сказал Савин.
Источник: «Спорт-Экспресс»