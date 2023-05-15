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    • Президент «Торпедо» ответил на слова Геркуса о сорвавшемся трансфере Дзюбы

    Президент «Торпедо» ответил на слова Геркуса о сорвавшемся трансфере Дзюбы

    Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал заявление экс-главы клуба Ильи Геркуса.

    • Команда досрочно вылетела из РПЛ.
    • По мнению Геркуса, переход Дзюбы помог бы «Торпедо» сохранить прописку в высшем дивизионе.
    • Форвард в итоге присоединился к «Локомотиву», забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.

    «Геркус считает, что Дзюба мог бы спасти «Торпедо»? А чего он тогда его не подписал?

    Безусловно, есть коллегиальный орган, есть совет директоров. Есть разные ситуации. Мне кажется, если президент клуба на чем-то настаивает, он может этого добиться. Значит, был вопрос в чем-то другом.

    Если президент клуба кого-то не подписывает, это его ответственность. Он единоличный исполнительный орган. Странно перекладывать ответственность и говорить, что кто-то кого-то не дал подписать. Смешно!

    Спас бы Дзюба «Торпедо»? Не знаю, мог ли бы он спасти, но то, что Артем может усилить любую команду, включая «Торпедо», – факт», – сказал Савин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +24687

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Нашли бл*** спасителя.

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      Рейтинг: +4728

      fakeid 52 минуты назад

      да вряд ли он спас бы. кто в торпедо способен на него играть? в локо, хотя бы, пиняев и миранчук есть. без них дзюба - не дзюба.

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