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    В «Ростове» постоянные задержки зарплаты (Дмитрий Клипин)

    Инсайдер Дмитрий Клипин после матча 27-го тура РПЛ «Сочи»«Ростов» (1:0) сообщил о задержках зарплаты в ростовском клубе.

    «На каком месте ростовчане бы ни закончили чемпионат, тренерскому штабу клуба в любом случае будет выставлена отличная оценка. Финансовые, кадровые, логистические, ментальные – вот далеко не полный список проблем, которые пришлось решать по ходу текущего сезона Валерию Карпину.

    По факту Георгич продолжает сохранять отличные шансы на медали, имея в команде полсостава вчерашних детей. Которым, ко всему прочему, постоянно задерживают зарплату», – написал Клипин.

    • «Ростов» идет в РПЛ на 3-м месте.
    • Оставшиеся соперники – «Краснодар», «Ахмат», ЦСКА.
    • Карпин также тренирует сборную России.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина

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    Сегодня, 10:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19682

      Cleaner 25 минут назад

      Все деньги в Ростове уходят на зарплату именитому "тренеру"! Ржу ни могу...)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1587

      zarsm 1 час назад

      Это вообще кто?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55796

      MaxRnD 2 часа назад

      С Осипенко не пойми, что происходит - вторую игру не играет, при отсутствии какой-либо информации о травмах или нездоровье. Может уже какие микрозабастовки или тёрки в коллективе начались по поводу задержек зарплаты ?
      Тут осталось-то три игры на морально волевых вытащить, но видно не судьба

      2
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      Рейтинг: +19682

      Cleaner > MaxRnD 24 минуты назад

      С Валерой точно не судьба. Он лизунов любит. Остальных гнобит...

      0
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      Рейтинг: +55796

      MaxRnD > Cleaner 19 минут назад

      Тебе с твоей узкой специализацией про лизунов виднее

      1
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