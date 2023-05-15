В «Ростове» постоянные задержки зарплаты (Дмитрий Клипин)

Все деньги в Ростове уходят на зарплату именитому "тренеру"! Ржу ни могу...)))
Инсайдер Дмитрий Клипин после матча 27-го тура РПЛ «Сочи» – «Ростов» (1:0) сообщил о задержках зарплаты в ростовском клубе.
«На каком месте ростовчане бы ни закончили чемпионат, тренерскому штабу клуба в любом случае будет выставлена отличная оценка. Финансовые, кадровые, логистические, ментальные – вот далеко не полный список проблем, которые пришлось решать по ходу текущего сезона Валерию Карпину.
По факту Георгич продолжает сохранять отличные шансы на медали, имея в команде полсостава вчерашних детей. Которым, ко всему прочему, постоянно задерживают зарплату», – написал Клипин.
- «Ростов» идет в РПЛ на 3-м месте.
- Оставшиеся соперники – «Краснодар», «Ахмат», ЦСКА.
- Карпин также тренирует сборную России.