В «Ростове» постоянные задержки зарплаты (Дмитрий Клипин)

Инсайдер Дмитрий Клипин после матча 27-го тура РПЛ «Сочи» – «Ростов» (1:0) сообщил о задержках зарплаты в ростовском клубе.

«На каком месте ростовчане бы ни закончили чемпионат, тренерскому штабу клуба в любом случае будет выставлена отличная оценка. Финансовые, кадровые, логистические, ментальные – вот далеко не полный список проблем, которые пришлось решать по ходу текущего сезона Валерию Карпину.

По факту Георгич продолжает сохранять отличные шансы на медали, имея в команде полсостава вчерашних детей. Которым, ко всему прочему, постоянно задерживают зарплату», – написал Клипин.