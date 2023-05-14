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Мостовой: «РПЛ никогда не попадет в топ-5 лиг»

14 мая 2023, 15:21

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об уровне РПЛ.

«Первые пять топ-чемпионатов не берем. Во Франции очень тяжело, я там три года отыграл, знаю, что это такое. Еще бы поспорил, где тяжелее – во Франции или Испании. Есть Португалия, Голландия. Но сейчас трудно сравнивать, у нас одна команда выигрывает все пять лет подряд, а в Европе из группы не выходит четыре года.

Ясно, что в первую пятерку мы никогда не попадем. «Бенфика» с «Порту» уже сколько лет выходят из группы Лиги чемпионов, а мы – ничего. Значит, мы ниже португальцев. Турки? Турецкий чемпионат тоже сильный, посмотрите, сколько турков играет в иностранных чемпионатах. У нас Артем Дзюба туда уехал и все – посадили на лавку. Сюда вернулся и снова лучший нападающий Это же футбольные вещи, я не придумываю. Сейчас не с чем сравнивать, наши команды нигде не играют», – считает Мостовой.

  • Россия сейчас отстранена от еврокубков.
  • РПЛ – 10-я лига Европы по общей стоимости игроков (792,2 миллиона евро).
  • Самый дорогой игрок РПЛ – Малком (27 миллионов евро).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
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