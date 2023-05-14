Мостовой: «РПЛ никогда не попадет в топ-5 лиг»

Могу поспорить, что в течении 5 лет Евросоюз распадется. И вся эта липавпя шо.б.лае.б.ла, большая пятерка, останется без денег в чемпионатах.
И РПЛ будет в пятерки.
Англия, Германия, Франция больше всех бобла потеряют.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об уровне РПЛ.
«Первые пять топ-чемпионатов не берем. Во Франции очень тяжело, я там три года отыграл, знаю, что это такое. Еще бы поспорил, где тяжелее – во Франции или Испании. Есть Португалия, Голландия. Но сейчас трудно сравнивать, у нас одна команда выигрывает все пять лет подряд, а в Европе из группы не выходит четыре года.
Ясно, что в первую пятерку мы никогда не попадем. «Бенфика» с «Порту» уже сколько лет выходят из группы Лиги чемпионов, а мы – ничего. Значит, мы ниже португальцев. Турки? Турецкий чемпионат тоже сильный, посмотрите, сколько турков играет в иностранных чемпионатах. У нас Артем Дзюба туда уехал и все – посадили на лавку. Сюда вернулся и снова лучший нападающий Это же футбольные вещи, я не придумываю. Сейчас не с чем сравнивать, наши команды нигде не играют», – считает Мостовой.
- Россия сейчас отстранена от еврокубков.
- РПЛ – 10-я лига Европы по общей стоимости игроков (792,2 миллиона евро).
- Самый дорогой игрок РПЛ – Малком (27 миллионов евро).