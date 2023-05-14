Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мостовой: «РПЛ никогда не попадет в топ-5 лиг»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об уровне РПЛ.

    «Первые пять топ-чемпионатов не берем. Во Франции очень тяжело, я там три года отыграл, знаю, что это такое. Еще бы поспорил, где тяжелее – во Франции или Испании. Есть Португалия, Голландия. Но сейчас трудно сравнивать, у нас одна команда выигрывает все пять лет подряд, а в Европе из группы не выходит четыре года.

    Ясно, что в первую пятерку мы никогда не попадем. «Бенфика» с «Порту» уже сколько лет выходят из группы Лиги чемпионов, а мы – ничего. Значит, мы ниже португальцев. Турки? Турецкий чемпионат тоже сильный, посмотрите, сколько турков играет в иностранных чемпионатах. У нас Артем Дзюба туда уехал и все – посадили на лавку. Сюда вернулся и снова лучший нападающий Это же футбольные вещи, я не придумываю. Сейчас не с чем сравнивать, наши команды нигде не играют», – считает Мостовой.

    • Россия сейчас отстранена от еврокубков.
    • РПЛ – 10-я лига Европы по общей стоимости игроков (792,2 миллиона евро).
    • Самый дорогой игрок РПЛ – Малком (27 миллионов евро).

    Новости по теме
    Мостовой: «По сравнению с нами у Абаскаля все замечательно – офигительный контракт, условия» 4
    Мостовой назвал комедией матч «Химки» – «Спартак» 3
    Мостовой: «Допускаю, что после учебы могу и не стать тренером» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5123

      Питерский князь 1 час назад

      Могу поспорить, что в течении 5 лет Евросоюз распадется. И вся эта липавпя шо.б.лае.б.ла, большая пятерка, останется без денег в чемпионатах.
      И РПЛ будет в пятерки.
      Англия, Германия, Франция больше всех бобла потеряют.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 