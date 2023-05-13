Абаскаль объяснил свой отказ отвечать на вопросы после ничьей с «Химками»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему не будет общаться с журналистами.

Московская команда сегодня сыграла вничью с «Химками» – 1:1.

Весь 2-й тайм спартаковцы провели в меньшинстве из-за спорного удаления Даниила Денисова.

Пресс-конференция испанца после матча длилась 40 секунд.

«Я с уважением отношусь к вам и к тем обязанностям, которые я должен выполнять. Но сегодня я не буду отвечать ни на один вопрос.

Потому что, если я буду отвечать, я просто не смогу смотреть себе в глаза», – объяснил Абаскаль.