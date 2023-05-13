Абаскаль объяснил свой отказ отвечать на вопросы после ничьей с «Химками»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему не будет общаться с журналистами.
- Московская команда сегодня сыграла вничью с «Химками» – 1:1.
- Весь 2-й тайм спартаковцы провели в меньшинстве из-за спорного удаления Даниила Денисова.
- Пресс-конференция испанца после матча длилась 40 секунд.
«Я с уважением отношусь к вам и к тем обязанностям, которые я должен выполнять. Но сегодня я не буду отвечать ни на один вопрос.
Потому что, если я буду отвечать, я просто не смогу смотреть себе в глаза», – объяснил Абаскаль.
Источник: «Матч ТВ»