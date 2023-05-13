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    • Абаскаль объяснил свой отказ отвечать на вопросы после ничьей с «Химками»

    Абаскаль объяснил свой отказ отвечать на вопросы после ничьей с «Химками»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему не будет общаться с журналистами.

    «Я с уважением отношусь к вам и к тем обязанностям, которые я должен выполнять. Но сегодня я не буду отвечать ни на один вопрос.

    Потому что, если я буду отвечать, я просто не смогу смотреть себе в глаза», – объяснил Абаскаль.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1457

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Гильермо на эмоциях был и мог бы наговорить лишнего,всё правильно, иногда лучше промолчать

      1
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      Рейтинг: +4197

      Эном айс 1 час назад

      Сбегал в раздевалку раньше времени?
      Приход прошёл, какие тут разговоры..)

      0
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      Рейтинг: +14640

      Алексей З 1 час назад

      Наверно правильно.
      Ну как объяснить действия Селехова , свои замены и работу Кукуляка , при этом остаться спокойным ?

      1
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      Рейтинг: +1285

      Таврида 2 часа назад

      "я просто не смогу смотреть себе в глаза". Сильно, глаза на ночь, наверное, в стакан с водой складывает))

      0
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