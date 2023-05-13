Федотов: «Кукуляк просто выдумал удаление Денисова в матче с «Химками»

Конечно , Химки надо обыгрывать по-любому.
Тяжело конечно , когда команда атакует и при этом Х со свистком обложил и у нас в разы фолов больше. Бах , а вот она и красная !!! Нарисовал паскуда , Х сотрёшь.
Конечно не обошлось ( в который раз) без ляпа Селехова, без непонятных замен ( Пруцева ). Мозес уже закончил играть , а Игнатов не начинал.
Ну Кукуляк , Кукуян - это наше всё.
Есть такой Абрамов , вечно сокрушается почему Спартак дорогих не покупает ?
А вот поэтому, если суки заряжены , то хоть убейся.
Газпром правит футболом.
Все уже устали молиться , когда питерские оставят Россию в покое.
За...е...ба...ли..
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что Евгений Кукуляк ошибочно удалил спартаковца Даниила Денисова в игре против «Химок».
«Кукуляк просто выдумал вторую карточку Денисову в матче с «Химками». Там не то, что второй жeлтой не было, там даже фола не было – никакого наступа, никакого удара», – сказал Федотов.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.