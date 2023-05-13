Федотов: «Кукуляк просто выдумал удаление Денисова в матче с «Химками»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что Евгений Кукуляк ошибочно удалил спартаковца Даниила Денисова в игре против «Химок».

«Кукуляк просто выдумал вторую карточку Денисову в матче с «Химками». Там не то, что второй жeлтой не было, там даже фола не было – никакого наступа, никакого удара», – сказал Федотов.