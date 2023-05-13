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    • Федотов: «Кукуляк просто выдумал удаление Денисова в матче с «Химками»

    Федотов: «Кукуляк просто выдумал удаление Денисова в матче с «Химками»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что Евгений Кукуляк ошибочно удалил спартаковца Даниила Денисова в игре против «Химок».

    «Кукуляк просто выдумал вторую карточку Денисову в матче с «Химками». Там не то, что второй жeлтой не было, там даже фола не было – никакого наступа, никакого удара», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +14640

      Алексей З 1 час назад

      Конечно , Химки надо обыгрывать по-любому.
      Тяжело конечно , когда команда атакует и при этом Х со свистком обложил и у нас в разы фолов больше. Бах , а вот она и красная !!! Нарисовал паскуда , Х сотрёшь.
      Конечно не обошлось ( в который раз) без ляпа Селехова, без непонятных замен ( Пруцева ). Мозес уже закончил играть , а Игнатов не начинал.
      Ну Кукуляк , Кукуян - это наше всё.
      Есть такой Абрамов , вечно сокрушается почему Спартак дорогих не покупает ?
      А вот поэтому, если суки заряжены , то хоть убейся.
      Газпром правит футболом.
      Все уже устали молиться , когда питерские оставят Россию в покое.
      За...е...ба...ли..

      0
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      Рейтинг: +3364

      Опорник84 2 часа назад

      Если хотим на что-то претендовать, то химки должны выносить при любом раскладе. Даже если весь мир против нас.

      1
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      Рейтинг: +931

      rac531 2 часа назад

      САЛИХОВА (из вечного)
      «Нас прибивали судейством в прошлом сезоне, в позапрошлом тоже, любой спорный эпизод трактовался не в пользу «Спартака». Почему в этом сезоне должно быть по-другому? Разве появились факторы, указывающие на иной сценарий?»

      1
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      Рейтинг: +18396

      DVOK68 3 часа назад

      Согласен.Но такую слабень как Химки,необходимо драть не вынимая,и в первом и во втором тайме,и в десятером тоже!
      Команда не умеет(не хочет?)играть первые таймы!А провалив первый тайм героически спасаются во втором,это ненормально-ВЕСЬ матч надо давить и таких как химари-тем более!

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      Рейтинг: +4158

      Ziklop 3 часа назад

      отработал денюжку судья. несовршенство ВАР, должно быть право требования просмотра ВАР у команды, тогда не будет такой дырки у судей.

      2
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      Рейтинг: +484

      Vratarь > Ziklop 3 часа назад

      Ты хоть понял, что предлагаешь глупость? Команды будут судей контролировать? Может ты и гайцам предложишь, чтоб они тебе свой багажник открыли??

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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 3 часа назад

      некомпетентность судей или что это? (((

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      Рейтинг: +931

      rac531 > SPACE TRUCKIN 2 часа назад

      Следование указаниям ДЮКОВ и ПРОДАЖНОСТЬ

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      Рейтинг: +931

      rac531 3 часа назад

      Эта рфссофская сволочь не ошибся)))))
      И задание ДЮКОВА выполнил, и бабки в карман положил)))

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      Рейтинг: +4158

      Ziklop > rac531 3 часа назад

      играют Химки которым нужны очки, причём здесь дюков? ну как бы логика, где ?

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      Рейтинг: +931

      rac531 > Ziklop 2 часа назад

      председателем совета директоров клуба «Зенит» ДЮКОВ:
      «Спартак» будет на том месте, на котором ЗАХОЧЕТ «ЗЕНИТ» СС 5.05.2019
      Это, во-первых)
      А, во-вторых, МЕШКОВ отменяет гол Соболева, КУКУЯН не "видит" ни пенальти, ни нарушений правил, в результате чего пи..ерские выигрывают, КАРАСЕВ "ошибочно не видит удаления и т.д. и т.п.

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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN > rac531 6 минут назад

      еще гол Зенита в ворота Спартака признали ошибочным...

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      Рейтинг: +2235

      Красногвардейчик 3 часа назад

      Ну если быть честными, там нарушения не было от слова совсем)) игрок Химок сам врезался в игрока, и упал....к сожалению наши судьи подтверждают в очередной раз свой уровень(((

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      Рейтинг: +1164

      Спартач80 3 часа назад

      Кукуляк полностью куплен газовыми уродами....

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      Рейтинг: +4158

      Ziklop > Спартач80 3 часа назад

      кусок свиного навоза! хватит срать, у тебя в башке один газ и нет мозга!

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      Рейтинг: +1780

      Suvorov51 3 часа назад

      Нет, здесь нет выдумки, целенаправленно убивают команду под диктовку хозяев футбольной лиги

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