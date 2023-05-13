«Химки» – «Спартак»: стартовые составы на 27-й тур РПЛ

Дуратье нет, уже хорошо.
«Химки» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата России.
- Игра пройдет на стадионе «Арена Химки».
- Начало – в 14:00 мск.
- «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ, «Спартак» – 4-е.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Химки: Митрюшкин, Лысцов, Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Мелентиевич, Мирзов, Гулиев, Бикел, Долгов.
Спартак: Селихов, Денисов, Литвинов, Чернов, Тавареш, Мартинс, Пруцев, Зиньковский, Промес, Соболев, Бальде.