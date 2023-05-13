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    «Химки» – «Спартак»: стартовые составы на 27-й тур РПЛ

    «Химки» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата России.

    Химки: Митрюшкин, Лысцов, Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Мелентиевич, Мирзов, Гулиев, Бикел, Долгов.

    Спартак: Селихов, Денисов, Литвинов, Чернов, Тавареш, Мартинс, Пруцев, Зиньковский, Промес, Соболев, Бальде.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5885

      maygli 11 минут назад

      Дуратье нет, уже хорошо.

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      Рейтинг: +1095

      SLADE2019 1 час назад

      Что то тревожно как то перед этим матчем. Мне - болельщику Спартака.

      1
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      Рейтинг: +10800

      ivany4 > SLADE2019 13 минут назад

      Похоже из тех кто в строю это лучший вариант.

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