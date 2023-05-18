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    • Стал известен вердикт ЭСК РФС по удалению Денисова в матче «Химки» – «Спартак»

    Стал известен вердикт ЭСК РФС по удалению Денисова в матче «Химки» – «Спартак»

    Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Спартака» по итогам игры 27-го тура РПЛ против «Химок».

    ЭСК признала ошибочным удаление Даниила Денисова в конце первого тайма.

    «Евгений Кукуляк ошибочно показал вторую жeлтую карточку Даниилу Денисову и удалил игрока «Спартака» на 45+1 минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что члены комиссии не усмотрели критериев безрассудного нарушения правил со стороны Денисова против игрока «Химок» Жаниу Бикела в единоборстве за мяч.

    Судья среагировал на реакцию Жаниу Бикела, симулировавшего получение серьезной травмы в данном единоборстве.

    Комиссия единогласно считает, что судье следовало ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде без вынесения дисциплинарной санкции», – говорится в комментарии ЭСК.

    • «Спартак» потерял очки, сыграв с «Химками» вничью 1:1.
    • КДК не отменит вторую желтую карточку Денисова: он пропустит дерби с ЦСКА.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 11:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13688

      R_a_i_n 1 час назад

      Вот уроды. Где фол-то?

      1
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      Рейтинг: +6342

      rash1959 1 час назад

      Какой нах "ФОЛ"? Там и в помине его не было. А чёрному надо было за симуляцию жёлтую давать. В что хухуляк? Да видимо НИЧЕГО, с задачей справился, пора в кассу.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +18334

      NewLife 1 час назад

      déjà vu

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +975

      rac531 2 часа назад

      Судейство в матче «Химки» – «Спартак» можно объяснить тем, что красно-белых хотят намеренно остановить на пути к медалям. С другой стороны, нужна помощь химчанам, кому-то выгодно, чтобы они не покидали Российскую премьер-лигу.
      Денисов получил желтую карточку, и у Кукуляка появился шанс дать еще одну, чтобы помочь хозяевам поля. Вот и помог. Даже несмотря на то, что эпизод очевиднейший и никто не увидит в нем нарушения правил.

      3
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      Рейтинг: +29529

      JTherry 2 часа назад

      никто не сомневался, что кухуляк ган.дон, причем не латексный Durex, а тот самый "резиновый" - изделие № 2..!!! лучше бы ЖК отменили на этом "сказочном" ЭСК...)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +19740

      Cleaner 2 часа назад

      Вот сейчас визгу от ПОСТРАДАВШИХ будет!!!...)))

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      Рейтинг: +773

      Номэд > Cleaner 2 часа назад

      Пока только ты тут провизжал

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      Рейтинг: +13688

      R_a_i_n > Cleaner 1 час назад

      Кони ржут обычно!

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