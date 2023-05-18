Стал известен вердикт ЭСК РФС по удалению Денисова в матче «Химки» – «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Спартака» по итогам игры 27-го тура РПЛ против «Химок».

ЭСК признала ошибочным удаление Даниила Денисова в конце первого тайма.

«Евгений Кукуляк ошибочно показал вторую жeлтую карточку Даниилу Денисову и удалил игрока «Спартака» на 45+1 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что члены комиссии не усмотрели критериев безрассудного нарушения правил со стороны Денисова против игрока «Химок» Жаниу Бикела в единоборстве за мяч.

Судья среагировал на реакцию Жаниу Бикела, симулировавшего получение серьезной травмы в данном единоборстве.

Комиссия единогласно считает, что судье следовало ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде без вынесения дисциплинарной санкции», – говорится в комментарии ЭСК.