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  • Стал известен вердикт ЭСК РФС по удалению Денисова в матче «Химки» – «Спартак»

Стал известен вердикт ЭСК РФС по удалению Денисова в матче «Химки» – «Спартак»

18 мая 2023, 11:54
9

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Спартака» по итогам игры 27-го тура РПЛ против «Химок».

ЭСК признала ошибочным удаление Даниила Денисова в конце первого тайма.

«Евгений Кукуляк ошибочно показал вторую жeлтую карточку Даниилу Денисову и удалил игрока «Спартака» на 45+1 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что члены комиссии не усмотрели критериев безрассудного нарушения правил со стороны Денисова против игрока «Химок» Жаниу Бикела в единоборстве за мяч.

Судья среагировал на реакцию Жаниу Бикела, симулировавшего получение серьезной травмы в данном единоборстве.

Комиссия единогласно считает, что судье следовало ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде без вынесения дисциплинарной санкции», – говорится в комментарии ЭСК.

  • «Спартак» потерял очки, сыграв с «Химками» вничью 1:1.
  • КДК не отменит вторую желтую карточку Денисова: он пропустит дерби с ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Денисов Даниил Кукуляк Евгений
Комментарии (9)
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JTherry
1684401330
никто не сомневался, что кухуляк ган.дон, причем не латексный Durex, а тот самый "резиновый" - изделие № 2..!!! лучше бы ЖК отменили на этом "сказочном" ЭСК...)
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NewLife
1684402109
déjà vu
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rash1959
1684402134
Какой нах "ФОЛ"? Там и в помине его не было. А чёрному надо было за симуляцию жёлтую давать. В что хухуляк? Да видимо НИЧЕГО, с задачей справился, пора в кассу.
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R_a_i_n
1684403245
Вот уроды. Где фол-то?
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Ziklop
1684415410
в чём проблема отменить желтую карту?
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Persona_non_Grata
1684419849
ОТМЕНЯЙТЕ ВТОРУЮ ЖЕЛТУЮ и как следствие красную !!!
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dema 777
1684471521
А где нарушение то? РФС в глаза долбится .УВИДЕЛИ ТО ЧЕГО НЕТ И В ПОМИНЕ .Увольнять надо и судью и комиссию !
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Каратель помойников
1684471540
Вердикт по поводу нарушения понятен,а какой вердикт горе-кукуляку?
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