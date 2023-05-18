Стал известен вердикт ЭСК РФС по удалению Денисова в матче «Химки» – «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Спартака» по итогам игры 27-го тура РПЛ против «Химок».
ЭСК признала ошибочным удаление Даниила Денисова в конце первого тайма.
«Евгений Кукуляк ошибочно показал вторую жeлтую карточку Даниилу Денисову и удалил игрока «Спартака» на 45+1 минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что члены комиссии не усмотрели критериев безрассудного нарушения правил со стороны Денисова против игрока «Химок» Жаниу Бикела в единоборстве за мяч.
Судья среагировал на реакцию Жаниу Бикела, симулировавшего получение серьезной травмы в данном единоборстве.
Комиссия единогласно считает, что судье следовало ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде без вынесения дисциплинарной санкции», – говорится в комментарии ЭСК.
- «Спартак» потерял очки, сыграв с «Химками» вничью 1:1.
- КДК не отменит вторую желтую карточку Денисова: он пропустит дерби с ЦСКА.